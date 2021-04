L’elettronica delle nuove Superveloce, leggendo la posizione della moto nello spazio consente di gestire in modo estremamente puntuale, in funzione dell’angolo di piega, tutti i controlli. Un instant classic che ha fatto scuola nel mondo, MV Agusta Superveloce è proprio questo. Cuore e ossatura moderni si abbinano a un look da autentica modern-classic, e il 2021 porta numerose novità con una profonda svolta tecnologica. MV Agusta ha lavorato su ogni aspetto: telaio, motore, cambio ed elettronica. Tutte le Superveloce MY21 ricevono aggiornamenti alla ciclistica sotto forma di piastre del telaio riprogettate che aumentano la rigidità torsionale e longitudinale.

Con una potenza massima di 147 CV a 13.000 giri/minuto il tre cilindri MV Agusta resta uno dei più potenti della categoria. L’attento lavoro di affinamento per la versione 2021 - ovviamente omologata Euro5 - ha portato i tecnici MV Agusta a ridurre gli attriti interni con nuove bronzine, trattamento DLC per i nuovi bicchierini e guida valvole in titanio. Riprogettato l’impianto di scarico. Rinnovato il firmware della centralina, come le logiche di gestione e gli algoritmi del controllo motore, condizione che consente una gestione del gas ancora più precisa e raffinata.

Importanti novità in ambito frizione che guadagna in gestibilità e silenziosità. Il Quick-Shift EAS 3.0 con funzione bidirezionale arriva alla terza generazione. Dall’ABS, passando per i comandi e il firmware della centralina, l’elettronica delle nuove Superveloce compie un sensibile salto di qualità, grazie anche all’arrivo della piattaforma inerziale IMU - un progetto della milanese e-Novia, dedicato a MV Agusta, che leggendo la posizione della moto nello spazio consente di gestire in modo estremamente puntuale in funzione dell’angolo di piega tutti i controlli.

La nuova Superveloce S porta all’estremo la cura nel dettaglio. La nuova livrea bianca rende giustizia a linee senza tempo modellate per fendere il vento. Le ruote a raggi sono un tributo alle moto del passato, ma con l’efficienza e i pesi di una ruota moderna. La sella in Alcantara marrone aggiunge eleganza. Per la Superveloce S è disponibile un kit Racing che prevede codino monoposto, scarico Arrow a tre uscite e relativa centralina elettronica, con mappatura dedicata.