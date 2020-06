L’Opel Manta è una delle vetture iconiche del marchio tedesco. Molto affermata anche in Svizzera e in Ticino, pure grazie ai successi sportivi (a livello svizzero trionfò con Werner Noser al Rally di Lugano 1987 e fu protagonista anche del Mondiale e dell’Europeo rally con piloti del calibro di Rauno Aaltonen, secondo al “Safari” 1984, Henri Toivonen e Dario Cerrato), il coupé 2+2 debuttò esattamente cinquant’anni fa con la prima serie.

Realizzato sulla stessa piattaforma della berlina Ascona – già all’epoca Opel usava un pianale per più modelli – la Manta ha affrontato negli anni avversarie temibili come Lancia Fulvia Coupé, Ford Capri e Renault Fuego, sempre dimostrandosi decisamente accattivante.

Vettura sportiva con un tocco d’eleganza, spaziosa (per un coupé) e robusta, la Manta si presentava come una vettura “amica” anche della famiglia, considerato che il bagagliaio era di 500 litri, valore ottimo per l’epoca. Questa Opel dunque era in grado di coniugare la guida vivace, un aspetto piacevole, un abitacolo confortevole e il momento favorevole a questo tipo di vetture, capaci di offrire pure buone prestazioni senza intaccare assolutamente il comfort.

Proposta inizialmente con gli stessi motori di 1,6 e 1,9 litri dell’Ascona “A”, in seguito ricevette pure un 1,2 litri (60 CV), mentre nel ‘72 la gamma si ampliò con la Manta Berlinetta e, due anni dopo, con l’amatissima GT/E, spinta dal “millenove” dotato d’iniezione elettronica Bosch erogante 105 CV.