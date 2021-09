Non passa certo inosservata la Mokka-e giunta alla seconda generazione. Con il suo colore verde scintillante, compatta e grintosa vuole farsi notare in un settore, quello delle vetture completamente elettriche, sempre più affollato. Va ricordato che si tratta primo veicolo Opel in versione elettrica già a partire dal lancio sul mercato: un chiaro segnale per un futuro all’insegna delle emissioni zero per la casa tedesca. La nuova Mokka è 12,5 cm più corta rispetto alla generazione precedente ed è dotata di un passo di due mm leggermente più lungo. Il veicolo può accogliere cinque passeggeri e offre un volume di carico di 350 litri. Con una lunghezza di soli 4,15 metri, l’auto si muove in modo agile in città e può essere parcheggiata in modo semplice anche negli spazi più stretti. Si tratta anche del primo modello dotato del futuro tratto distintivo del marchio, Opel Vizor, e del cockpit completamente digitale della generazione successiva, l’Opel Pure Panel. Nessun display analogico o elementi superflui o decorativi, solo informazioni chiare e complete che puntano all’essenziale. Nel quadro strumenti disposto orizzontalmente sono integrati due display a schermo largo: quello di fronte al conducente è di 12 pollici. Le funzioni più importanti possono comunque essere ancora controllate tramite i pulsanti di comando, in modo che il conducente non venga distratto dalla ricerca nei sottomenu. Rispetto al modello precedente è più leggera di 120 kg: questo aumenta la rigidità della carrozzeria. Il motore elettrico assicura una potenza di 100 kW/136 CV e una coppia massima di 260 Nm da veicolo fermo. Reattività immediata, agilità e dinamismo sono le caratteristiche straordinarie che la contraddistinguono. Il conducente può scegliere tra le tre modalità di guida Normale, Eco e Sport a seconda delle necessità o dell’umore. La velocità massima limitata elettronicamente è pari a 150 km/h, per ridurre il consumo dell’energia immagazzinata e per garantire l’autonomia. Nella modalità Normale, con Mokka-e è possibile percorrere fino a 322 chilometri. Nella modalità Eco, l’autonomia viene ottimizzata ulteriormente. Con una colonnina di ricarica con corrente continua da 100 kW (per la quale Mokka-e è equipaggiata di serie), la batteria da 50 kWh può essere ricaricata fino all’80% in 30 minuti tramite la ricarica rapida. Wallbox, ricarica rapida o ricarica via cavo per la presa domestica: la nuova Mokka-e è compatibile con tutte le opzioni di ricarica, da quella monofase a quella trifase da 11 kW, e la sua batteria è coperta da una garanzia di 8 anni. Come detto la nuova Mokka è adesso ancora più compatta e robusta, con sbalzi molto più ridotti (nella parte anteriore 61 millimetri e nella parte posteriore 66 millimetri in meno); in compenso è più larga di 10 millimetri e vanta una silhouette con i cerchi da 18 pollici che spiccano luccicanti. Il veicolo dimostra una certa agilità ed è ideale per muoversi nell’ambiente urbano ma anche per tragitti medio lunghi: infatti non manca di comfort.