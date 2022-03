Tra sportive ibride o completamente elettriche ecco (finalmente) una vettura di gran classe con un motore tradizionale di ultima generazione: stiamo parlando della nuova Porsche Cayenne Turbo GT equipaggiata con un V8 biturbo che sviluppa la bellezza d 640 CV. Intendiamoci (lo abbiamo già ripetuto): quando si parla di questi bolidi il cui costo supera i 200 mila franchi, bisogna considerare che si tratta di veicoli di nicchia (produzione limitata) ma che hanno un notevole valore aggiunto per quanto riguarda l’evoluzione tecnologica (sviluppo e ricerca per limitare il più possibili le emissioni) che può rivelarsi utile anche per le vetture “normali”, senza considerare i posti d lavoro qualificati che assicurano. Eccoci, dunque, al volante di questo Suv che è stato definito un “atleta eccezionale. In effetti, Porsche incorona, si fa per dire, la serie di modelli Cayenne con una sortiva di punta: sviluppata per assicurare per le massime prestazioni longitudinali e trasversali, la Turbo GT combina una rara dinamica di guida con un alto grado di praticità quotidiana. Il cuore pulsante è, come detto, il motore V8 biturbo da quattro litri da 640 CV (90 CV in più rispetto alla Cayenne Turbo Coupé) e 850 Nm di coppia (più 80 Nm) accorciano l’accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,3 secondi (meno 0,6 s) e allungando la velocità massima sale a 300 km/h (più 14 km/h). La Cayenne Turbo GT, visivamente ancora più sportiva e disponibile solo come coupé a quattro posti, viene fornita di serie con tutti i sistemi di telaio disponibili e pneumatici ad alte prestazioni appositamente sviluppati. Il risultato è un concetto complessivo armonioso anche con caratteristiche per affrontare un circuito. Il collaudatore Porsche Lars Kern ne ha dato prova circumnavigando la Nordschleife del Nürburgring di 20,832 km con la Cayenne Turbo GT in 7:38,9 minuti, raggiungendo così un nuovo record ufficiale per i Suv.

Il motore biturbo della Cayenne Turbo GT è attualmente il motore a otto cilindri più potente di Porsche grazie a componenti progettati per ottenere picchi di carico più elevati e una migliore dinamica di guida. Anche il cambio Tiptronic S a otto rapporti con tempi di cambiata ridotti e il Porsche Traction Management (PTM) sono stati adattati. L'impianto di scarico, comprese le marmitte posteriori, è realizzato in titanio leggero e particolarmente resistente al calore. La Cayenne Turbo GT, verniciata opzionalmente nel nuovo colore Arctic Grey, evidenzia il carattere sportivo con un design progressivo: dallo spoiler alle prese di raffreddamento laterali allargate, mentre il tetto sagomato in carbonio e le prolunghe dei passaruota nere dominano la vista laterale. L’equipaggiamento standard è di alta qualità l’uso esteso di Alcantara negli interni. Va detto che si percepisce sin dal primi metri la notevole potenza aggiuntiva e la dinamica di guida: qualità adatte ai percorsi circolari richiedono anche una messa a punto speciale per la trazione integrale. La nuova vettura sportiva top di gamma Cayenne viene fornita di serie con tutti i sistemi attivi offerti nella erie di modelli per aumentare le prestazioni di guida. Oltre alle sospensioni pneumatiche adattive a tre camere con Porsche Active Stability Management (PASM), sono presenti anche Power Steering Plus, Adaptive Roll Compensation Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC), Rear Axle Steering e Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus). La configurazione sportiva del telaio è completata dalla stabilizzazione elettromeccanica del rollio Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC) con software di controllo adattato. In pochi millisecondi, il sistema regola la rigidità torsionale degli stabilizzatori sugli assi anteriore e posteriore e quindi supporta attivamente la carrozzeria del veicolo. Fino a un'accelerazione laterale di 0,8 g, qualsiasi inclinazione laterale di una Cayenne Turbo GT occupata da due persone viene soppressa. Lo sterzo è preciso e il conducente percepisce meglio la situazione di guida e le condizioni della strada. La frenata è impressionante grazie al sistema frenante ceramico Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB). Il potenziale di grip degli pneumatici sportivi ha permesso di progettare ancora più da vicino gli interventi dell'ABS. Questo Suv utilizza inoltre i limiti degli pneumatici di fabbrica in modo tale che non sia solo molto veloce, ma anche facile da guidare. I sistemi di assistenza alla guida sono apprezzabili come la frenata d sicurezza, l’assistenza durante la guida notturna. Insomma una star, non accessibile a tutti, ma comunque da ammirare.