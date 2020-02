La supersportiva di Maserati si chiamerà MC20

MODENA - La tanto attesa nuova super sportiva di Maserati si chiamerà MC20. La vettura è stata sviluppata dal Maserati Innovation Lab, sarà prodotta nello storico stabilimento di Viale Ciro Menotti e presentata in anteprima mondiale a fine maggio a Modena.

MC20 sottolinea la vocazione sportiva della nuova vettura: MC è l’acronimo di Maserati Corse e 20 fa riferimento al 2020, anno che darà il via ad una nuova fase della storia di Maserati.

Così come la Tipo 26, dove il numero sta ad indicare l’anno di fabbricazione, è stata la prima vettura da corsa a vestire il Marchio del Tridente, allo stesso modo la MC20 sarà la prima nata della nuova era della Casa modenese.

La super sportiva, due posti secchi e motore centrale, è l’evoluzione naturale della pluri vittoriosa MC12, la vettura che nel 2004 segnò il ritorno di Maserati alle competizioni dopo 37 anni.

La vettura sarà prodotta presso nello stabilimento di Modena dove sono già stati avviati i lavori di aggiornamento della linea di produzione destinati ad ospitare anche una avanzatissima versione elettrica. Per completare ulteriormente le aree destinate alla produzione nell’impianto è già iniziata la costruzione di una linea di verniciatura, del tutto nuova per la struttura, dotata di avanzate tecnologie innovative a basso impatto ambientale.