Un pizzico di nostalgia, almeno da parte nostra, aleggiava nell’aria oggi, in occasione della proclamazione a Ginevra de «L’auto dell’anno 2021». Solitamente questo era un giorno di festa per tutto il settore dell’automotive, giorno che precedeva di poco l’apertura ufficiale del Salone dell’auto in un Palexpo già vestito a festa e con migliaia di auto luccicanti in bella mostra.

Il Salone dell’auto come l’abbiamo conosciuto è probabilmente morto per sempre, la cerimonia di premiazione che ha incoronato la Toyota Yaris «Auto dell’anno 2021» è stata vissuta in streaming e trasmessa in diretta sul sito web del Salone internazionale dell’automobile di Ginevra, il cui team ha organizzato la cerimonia per la decima volta consecutiva.

Una giuria di 59 giornalisti del settore auto, provenienti da 22 paesi, ha selezionato il vincitore tra sette modelli che sono riusciti a entrare nel gruppo dei finalisti.

Vincendo il trofeo «The Car of the Year 2021», la Toyota Yaris, auto ibrida dalle linee futuristiche, ha ricevuto il premio più prestigioso e ambito del mondo automobilistico dal 1964. «Un degno vincitore nell’elezione di quest’anno, che si è giustamente imposto battendo sei concorrenti di alto livello», ha commentato il presidente del premio «The Car of the Year», Frank Janssen, dopo l’annuncio dei risultati.

Matt Harrison, vicepresidente esecutivo di Toyota Motor Europe ha commentato: «Questo premio è un grande onore per Toyota e vorrei ringraziare la giuria per la sua considerazione e il riconoscimento. Nel contempo, vorrei sottolineare la passione dei nostri team di sviluppo in Europa e Giappone. Questa è la migliore Yaris prodotta fino ad oggi e, come voleva Akio Toyoda, sta già illuminando i volti dei nostri clienti».

L’elezione di quest’anno, come detto, si è svolta in condizioni speciali. Come già lo scorso anno, la cerimonia non è stata l’evento inaugurale delle giornate della stampa del Salone internazionale dell’automobile di Ginevra (GIMS). E come l’anno scorso, gli organizzatori del premio «The Car of the Year» per l’assegnazione del titolo hanno fatto appello alle competenze e all’esperienza del team GIMS.

I risultati del premio «The Car of the Year 2021»:

1. Toyota Yaris: 266 punti

2. Fiat Nuova 500: 240 punti

3. Cupra Formentor: 239 punti

4. Volkswagen ID.3: 224 punti

5. Škoda Octavia: 199 punti

6. Land Rover Defender: 164 punti

7. Citroën C4: 143 punti

A proposito di questo riconoscimento

La presentazione del premio «Auto dell’anno 2021» è stata sostenuta dal TCS Touring Club Svizzera, che quest’anno celebra il suo 125° anniversario.

Assegnato dal 1964, il trofeo «The Car of the Year» è il premio più prestigioso e ambito del mondo automobilistico. Il concorso gode dell’appoggio di nove importanti pubblicazioni in Europa: «Auto» in Italia, «Autocar» in Gran Bretagna, «Automobil Revue/Revue Automobile» in Svizzera, «Autopista» in Spagna, «AutoTrends» in Belgio, «Autovisie» in Olanda, «Firmenauto» in Germania, «L’Automobile Magazine» in Francia e «Vi Bilägare» in Svezia. La giuria 2021 è composta da 59 giornalisti automobilistici provenienti da 22 paesi, che testano e valutano individualmente i sette modelli presentati in finale. Questi sono stati precedentemente selezionati tra 29 nuovi modelli in un primo turno di votazione.

