Toyota Highlander, giunta alla quarta generazione, si distingue per la carrozzeria imponente (è lunga quasi 5 metri, larga 1,93 e alta 1,75 metri), per lo spazio generoso offerto a tutti gli occupanti (fino a sette), per l’ottima dotazione tecnologica e per il sistema di propulsione ibrido (benzina-elettrico) con trazione a quattro ruote motrici capace di erogare ben 248 cavalli. Una volta saliti a bordo l’abitacolo dell’allestimento Premium, quello meglio accessoriato, si fa subito notare per l’eleganza e la versatilità. Oltre ai sedili in pelle con regolazione elettrica (per quelli anteriori) vi è la possibilità di far scorrere di 18 centimetri e singolarmente i sedili della seconda fila, in modo che anche chi siede sull’ultima fila di sedili può trovare una discreta sistemazione. Nella configurazione con 7 posti a sedere la capacità di carico del bagagliaio è limitata a 268 litri, ma basta abbattere la terza fila di sedili per farla salire a 658 litri. In caso di carichi importanti è poi possibile salire a ben 1.909 litri abbattendo anche la seconda fila di sedili. La Toyota Highlander è dunque una vettura spaziosa che ben si adatta a lunghi viaggi e permette anche di trasportare oggetti di dimensioni notevoli per lo sport o per il tempo libero.