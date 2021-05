Condividono la base tecnica, ma si differenziano nella connotazione. SX 125 è la “supermotard”; RX 125 la fuoristradista. Entrambe dedicate a giovani motociclisti, esigenti non solo dal punto di vista delle prestazioni, ma anche dello stile e della sicurezza nella guida di tutti i giorni. La SX si candida a essere una delle 125 più efficaci su strada, grazie anche al motore rinnovato e a ruote da 17” con pneumatici sportivi. La RX è dedicata agli appassionati del fuoristrada, con cerchi da 21” all’anteriore e 18” al posteriore. Gli pneumatici tassellati non lasciano dubbi: rigore e controllo assoluto su ogni terreno. A proposito del design, grande attenzione è stata posta nella cura delle finiture: telaio, motore, forcellone, cerchi e il manubrio di alluminio a doppia sezione sono verniciati in nero lucido; nuovo il profilo del serbatoio, nuova la variante cromatica Rally Tribute. In un vano sotto la sella si può fissare la presa USB (presente tra gli accessori). La strumentazione digitale è compatta, moderna e ben leggibile. Il cruscotto multifunzione vanta anche il diario di viaggio. Su entrambe debutta il nuovo monocilindrico con distribuzione a quattro valvole e raffreddamento a liquido. Totalmente riprogettata anche la linea di scarico, con un nuovo silenziatore in acciaio rifinito dal logo Aprilia. La curva di coppia è più robusta, con potenza massima a un regime inferiore, questo, e la gestione elettronica Marelli MIUG4, abbassa i consumi. Aprilia introduce per prima nel segmento il sistema ABS Bosch con anti roll-over. Moto specialistiche come SX e RX non possono rinunciare a una componentistica di alto livello, per esempio le sospensioni sovradimensionate e le ruote. A raggi con cerchi anodizzati neri su RX. A canale largo e pneumatici di sezione generosa - 100/80-17” e 130/70-17” – su SX, in concessionaria nei colori Speedway Silver, Rally Tribute e Raceway Red (4’595 franchi). Aprilia RX 125 (4’895 franchi) nei colori Speedway Silver e Rally Tribute.