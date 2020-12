Le ultime novità Kawasaki per il 2021

Jonathan Rea e Alex Lowes, Kawasaki, ha testato numerose idee in una stagione che ha visto Rea assicurarsi uno storico sesto mondiale consecutivo nella WSBK. Hanno lavorato in ottica “racing” per portare al massimo potenziale le Ninja del 2021 con un solo obiettivo: la vittoria in gara! Per il 2021, Kawasaki ha realizzato un nuovo pacchetto aereodinamico che è stato combinato con aggiornamenti ergonomici introdotti da una nuova tecnologia ingegneristica definita «under the skin». Le nuove Ninja hanno innovative alette incorporate alla struttura della carenatura della moto, che convogliano il flusso d’aria e creano un carico aerodinamico aggiuntivo. Allo stesso modo, il design della sezione posteriore è stato leggermente modificato per creare un’area di bassa pressione dietro il pilota. Combiniamo tutto questo con un cupolino più alto di 40 mm, una posizione più aperta dei semi manubri, che replica quella della moto da corsa di Jonathan Rea, e pedane più alte di 5 mm, ecco crearsi quel pacchetto aerodinamico ed ergonomico che è solo uno delle prerogative principali della Ninja ZX-10R & RR del 2021. Dietro al cupolino campeggia un display TFT racing (con connettività Bluetooth), quattro riding modes selezionabili tramite pulsanti del semi-manubrio e per rendere più confortevole l’utilizzo in strada della moto, sono stati introdotti il cruise control e le manopole riscaldate (presenti nella lista accessori originali Kawasaki). Il bilanciamento delle sospensioni è cambiato, c’è stata una regolazione verso una taratura più soft all’anteriore ed un irrigidimento del mono posteriore. Il compito di rallentare questa bestia, in pista e su strada, è gestito da una suite di articoli Brembo che comprende: pinze monoblocco M50, dischi anteriori semiflottanti ø330 mm e pompa radiale (con tubi in treccia in acciaio racing su RR). Per quanto riguarda il concetto “vedere ed essere visti” l’illuminazione full LED utilizza luci dirette dall’unità di proiezione di Mitsubishi; i loro moduli ottici luminosi vengono adottati per la prima volta in ambito motociclistico sulla Ninja 2021. Il cuore pulsante di ogni Ninja è il motore (998cc) e ZX-10R ed RR non fanno eccezione. Perfezionati i rapporti del cambio. Il nuovo radiatore dell’olio raffreddato ad aria sviluppato da KRT è un altro segno di come l’esperienza accumulata nelle corse si trasferisca direttamente sul prodotto di serie. Ninja ZX-10RR MY2021 è in edizione limitata a 500 unità, rispetto alla R è dedicata esclusivamente alla pista, ha cerchi Marchesini appositamente realizzati per lei e pneumatici Pirelli Diablo Supercorsa SP. Ninja ha vinto il titolo mondiale Superbike per sei anni consecutivi e non c’è da stupirsi se le Ninja ZX-10R e la ZX-10RR del 2021 indossino il prestigioso River Mark di Kawasaki.