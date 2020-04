Leon: la casa spagnola rinnova il suo bestseller

La Seat ha introdotto la nuova generazione della Seat Leon, uno dei modelli di maggiore successo della marca spagnola di questi ultimi anni. Il modello è stato rinnovato da cima a fondo, tanto nel look quanto nelle dotazioni tecnologiche, pur mantenendo la medesi-ma base della serie precedente. Si tratta in sostanza di uno sviluppo della piattaforma MQB (la stessa della VW Golf), con modifiche nelle dimensioni, come la lunghezza che cresce di 9 cm e la larghezza che aumenta di 2 cm, mentre l’auto è più bassa di appena 3 mm.

Vero è che l’aver allungato il cofano consente alla Leon di avere un aspetto più grintoso, mentre la fanaleria e la griglia anteriore che ricordano il SUV Tarraco personalizzano il design del frontale. Il Seat Tarraco ha ispirato anche la coda, con la fanaleria che si estende grazie a una striscia di led che attraversa l’intero cofano bagagli, mentre Seat ha deciso di rinnovare il logo del modello, ora in corsivo.

Le maggiori novità sono comunque nell’abitacolo, con la Leon che compie evidenti pro-gressi in merito a sistema multimediale di bordo e sicurezza. La plancia, rivestita con ma-teriali morbidi, mostra due grandi display del cruscotto digitale da oltre 10” (di serie sulle varianti più ricche) e dell’infotainment. Il primo propone informazioni come le indicazioni del navigatore e il funzionamento dei vari dispositivi di ausilio alla guida.

Tutte prevedono la connessione a Internet, oltre a quelle per Apple CarPlay e Android Auto. Tra le dotazioni di talune varianti c’è il tempomat adattativo con regolazione preditti-va della velocità in base alle indicazioni di navigatore e segnaletica. Le finiture sono cu-rate come nel modello precedente e gli assemblaggi molto precisi. Nelle versioni con cambio DSG la selezione della marcia è inoltre affidata a un piccolo joystick.

Aggiornata pure la gamma di motori, con varianti che a seconda dei mercati offrono l’alimentazione benzina, turbodiesel, ibrida leggera, plug-in e a metano. Disponibile dalla fine di aprile, la nuova Seat Leon sarà disponibile negli allestimenti Style e FR, inizial-mente con i motori 1,5 TSI da 130 o 150 CV e cambio manuale, la 1,5 eTSI (una mild hy-brid) da 150 CV con cambio DSG a 7 marce e 2,0 TDI con uguale potenza e pure con il DSG. A luglio arriverà una versione con il 3 cilindri 1,0 litri da 110 CV.

È già in listino la versione Sportstourer che arriverà invece a giugno con le stesse moto-rizzazioni della variante 5 porte. La versione ibrida plug-in e a metano (con entrambe le carrozzerie) saranno disponibili il prossimo autunno. Da notare che l’ibrida plug-in sarà mossa da un 1,4 litri con 205 CV e può percorrere fino a 60 km in modalità tutta elettrica (ciclo WLTP), mentre il “millecinque” della Leon a gas naturale eroga 130 CV. L’ibrida ha un cambio DSG a 6 marce, che diventano 7 nel modello a metano. La Leon 5 porte è in listino da 24’950 franchi (1.0 TSI 110 CV) mentre la Sportstourer è offerta da 29’400 fran-chi (1,5 TSI 150 CV). Più avanti saranno proposte le sportive Leon Cupra con potenze superiori ai 250 CV.

La scheda della Leon 1,5 eTSI DSG

Cilindrata: 1'498 cc

Potenza e coppia massima: 150 CV e 250 Nm

Velocità massima: 221 km/h

Accelerazione: 0-100 km/h in 8,4”

Consumi: 6,7 l/100 km

Emissione CO²: 151 g/km

