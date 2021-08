La Lexus LC 500 Cabriolet, in vendita nel nostro Paese dalla scorsa primavera, è una vettura da sogno, per chi ama elevate prestazioni del motore, design esclusivo e cura estrema dei dettagli. Si tratta evidentemente di un’auto per pochi fortunati, considerato che il prezzo base è di 139.000 franchi e che viene prodotta in un numero limitato di esemplari.

Osservandola dall’esterno spiccano le linee possenti ed eleganti simili a quelle della versione coupé. Per aprire la capote la vettura deve essere completamente ferma, ma il meccanismo pieghevole che la fa sparire nel bagagliaio è di altissima precisione e permette di riporre in pochissimo spazio la capote senza pregiudicare la spaziosità dell’auto.

Una volta al volante non si può che apprezzare l’eleganza dell’abitacolo esclusivo e seducente, frutto della filosofia «Human centered» da sempre adottata da Lexus, il marchio di lusso del gruppo Toyota. Derivata dal coupé ammiraglia LC 500, la LC 500 Cabriolet può contare su un notevole propulsore a benzina da 5 litri ed 8 cilindri, in grado di sviluppare una potenza di ben 464 CV. Il risultato di cotanta potenza è impressionante: da ferma questo bolide raggiunge i 100 km/h in meno di 5 secondi. Per non parlare del ruggito che emette il propulsore da 8 cilindri quando si preme il pulsante d’accensione e quando si pigia con decisione sull’acceleratore per effettuare un sorpasso. Il motore V8 della Lexus LC 500 Cabriolet è stato messo a punto a mano da un esperto artigiano Takumi, per offrire un’esperienza di guida sorprendente. Testato fino al limite durante la 24 ore del Nürburgring, eroga la potenza tramite il cambio automatico a doppia frizione a 10 rapporti.

Nella nostra prova abbiamo potuto verificare non solo le notevoli prestazioni del motore e l’estrema stabilità di marcia della vettura a velocità sostenuta (grazie anche alle sospensioni adattive variabili), ma anche il comfort dell’abitacolo e la guida sicura garantiti dai numerosi dispositivi elettronici disponibili sulla Lexus LC 500 Cabriolet nell’allestimento Excellence, come ad esempio il Cruise control adattivo e il sistema di sicurezza Pre-Crash.

Generose poi le dimensioni dello schermo multi-informazione da 8 pollici e dello schermo multimediale Lexus da 10.3 pollici con comando Touch-Pad. Gli amanti della musica apprezzeranno poi il sistema surround sound Mark Levinson con 13 altoparlanti. Mentre tra i tanti accorgimenti che il costruttore ha adottato per aumentare il comfort dei passeggeri ricordiamo solo, per motivi di spazio, i sedili anteriori climatizzati e i poggiatesta anteriori regolabili elettricamente. L’impianto di climatizzazione, inoltre, non si limita ad adeguare la temperatura a bordo quando aprite o chiudete la capote, ma aumenta automaticamente la temperatura interna se accelerate con la capote abbassata.

Oltre al comfort, la nuova Lexus LC 500 Cabriolet offre molto anche in fatto di sicurezza di guida, e non poteva che essere così per una vettura con un motore così potente. Tra i tanti strumenti che assistono il conducente ricordiamo ad esempio l’assistente al mantenimento della carreggiata. Vediamo di che si tratta: se la vettura sta deviando dalla propria corsia, l’allarme di allontanamento dalla corsia di marcia interviene per mantenere l’auto in carreggiata. Il volante vibra adagio e un avviso sonoro e luminoso, molto discreto, avverte il conducente di correggere la direzione. Tutto questo nella massima tranquillità, soprattutto in autostrada e nei viaggi lunghi. Il controllo della velocità di crociera adattivo è un altro strumento di sicurezza molto utile su ogni tipo di tragitto. Determina infatti la distanza tra la nostra Lexus e i veicoli che ci precedono e adegua la velocità in conseguenza. Il sistema di pre-collisione rileva invece eventuali veicoli e ostacoli davanti alla vettura e avverte il conducente nell’eventualità di una collisione azionando automaticamente i freni. Si può quindi guidare nella massima sicurezza, senza imprevisti.

La scheda

Motore: V8 a benzina

Cilindrata: 4.969 cc

Potenza e coppia massima: 464 CV e 530 Nm

Velocità massima: 270 km/h

Accelerazione: da 0 a 100 km/h in 4,7 sec.

Consumi ed emissioni: 11,7 l/100 km e 288 g CO2/km

Classe efficienza energetica: G

Costo base del modello: Fr. 139.000

Mi piace:

Piacere di guida grazie alle prestazioni notevoli del motore, eleganza degli interni, tanta tecnologia e lunghi viaggi grazie al serbatoio da 82 litri.



Non mi piace:

Il mouse con il quale ci si muove tra le varie funzioni offerte dal sistema di infotainment non è comodo da gestire quando l’auto è in movimento.

Loading the player... GUARDA IL VIDEO

©CdT.ch - Riproduzione riservata