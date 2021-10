Lexus NX incarna una nuova filosofia

Palma di Maiorca - La nuova Lexus è arrivata. Rispetto al modello precedente si tratta di una vera novità poiché questo SUV nel mezzo della gamma, tra la compatta UX e l’imponente RX, condivide solo il 5% delle componenti con il vecchio NX.

Del resto si tratta di un’auto chiamata a un non facile compito, ossia superare i volumi di vendita notevoli della generazione precedente, immatricolata in oltre 170’000 unità in Europa dal 2014 e con gran parte di queste scelta da clienti di altre marche.

La nuova NX sarà il primo passo di una rigenerazione del marchio Lexus per lo sviluppo dei modelli e la filosofia di design, oltre alle tecniche per realizzarla. È stata infatti concepita attingendo alla modellazione digitale e i test di sviluppo sono stati svolti con piloti professionisti per affinarne le doti dinamiche.