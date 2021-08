Primo veicolo elettrico Lexus, la UX 300e si fa apprezzare per la sua accelerazione lineare e le sterzate sicure. Il suo motore elettrico assicura una potenza di 204 CV che sprigiona rapidamente quando si pigia sull’acceleratore. La batteria agli ioni di litio da 54,3 kWh, assicura il costruttore, offre un’autonomia di marcia di 305 chilometri. Un traguardo, aggiungiamo noi, che potrebbe essere raggiunto evitando percorsi con salite molto ripide e forti accelerazioni su lunghe tratte autostradali, visto che tale tipo di guida, in tutte le vetture elettriche, riduce in modo evidente l’autonomia della batteria.

Nella nostra prova su strada siamo comunque riusciti a percorrere 275 chilometri con una sola ricarica, viaggiando anche in autostrada e su percorsi in lieve salita. Positiva poi la possibilità di ricaricare la batteria con una normale presa di casa, nel corso della notte, quindi in circa otto ore. Al volante stupisce favorevolmente la notevole accelerazione che da fermi permette di raggiungere i 100 km/h in poco più di 7 secondi. Buona anche la velocità massima di 160 km/h e soprattutto il fatto di produrre 0 g/km di emissioni di CO2 mentre si circola in tutta sicurezza su una vettura comoda e ricca di utili accessori.

La Lexus UX 300e permette al conducente di scegliere tra diversi stili di guida. Inserendo il comando guida Eco, quella più parsimoniosa, il climatizzatore diventa più soft e la risposta dell’acceleratore più lenta. Per ricaricare la batteria al massimo durante i rallentamenti, occorre impostare dai paddle dietro al volante il livello 4, il più intenso. Poi, quando l’auto è in movimento, basta sollevare il piede destro e l’auto decelera arrivando quasi all’arresto completo, ricaricando leggermente la batteria. Inserendo il comando di guida Normal l’auto risponde invece con più prontezza alle accelerate. Il massimo della grinta la si ottiene però selezionando la modalità di guida Sport. A quel punto la Lexus UX 300e diventa davvero brillante. Nonostante lo spirito grintoso, questo crossover sa offrire anche un grande comfort grazie alle sospensioni che attutiscono bene le irregolarità del fondo stradale, e allo sterzo leggero. Questo veicolo elettrico si controlla con facilità anche negli stretti spazi urbani. Mentre l’abitacolo offre un clima rilassante, in quanto tutto ciò che serve, compresi i vari comandi, è a portata di mano. I rivestimenti di portiere e plancia sono un riuscito mix fra plastiche di buona qualità e pelle ricercata.

Con una lunghezza di 4,5 metri e una larghezza di 1,84 metri, la Lexus UX 300e ospita comodamente 4 adulti, ma può accogliere anche 5 persone. In vendita a partire da 49.900 franchi, già nell’allestimento Impression (quello base) offre una buona dotazione di serie che tra l’altro comprende il Cruise control adattivo, “Lexus Climate Concierge”, ossia un sistema volto a far sì che il riscaldamento o la refrigerazione dell’abitacolo avvengano in accordo con il riscaldamento o con il raffreddamento del sedile. Ciò permette di raggiungere la temperatura interna desiderata dal conducente in tempi brevi. Tra l’altro anche i sedili posteriori sono riscaldabili. Al centro della plancia spicca il Lexus Media Display con schermo da 10,3 pollici. Si tratta di un sistema multimediale che si comanda da un touchscreen posizionato sulla console centrale.

La Card key, pure di serie, una volta infilata in tasca permette di aprire e chiudere le portiere semplicemente sfiorando con la mano l’apposito sensore posto sulle maniglie. Per avviare il motore elettrico basta poi pigiare con un dito l’apposito bottone. Vi sono pure gli utili sensori di parcheggio intelligenti, anteriori e posteriori, nonché i vetri oscurati e i cerchi in lega leggera da 18». Notevole il livello d’insonorizzazione nell’abitacolo, in autostrada a 120 km/h si ha l’impressione di viaggiare a una velocità ben inferiore.

La scheda

Motore: elettrico con batteria agli ioni di litio

Capacità della batteria: 54,3 kWh

Potenza e coppia massima: 204 CV e 300 Nm

Velocità massima: 160 km/h

Accelerazione: da 0 a 100 km/h in 7,5 sec.

Consumi: 17,1 kWh/100 km

Classe efficienza energetica: A

Costo base del modello: Fr. 49.900.-

Mi piace:

Accelerazione brillante, facilità di guida, discreta autonomia di marcia e la facilità di ricarica della batteria anche nel garage di casa.

Non mi piace:

Lo spazio offerto dal bagagliaio, 367 litri, è limitato dalla presenza dei cavi per la ricarica della batteria.

