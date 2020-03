Il termine revolution dovrebbe indicare qualcosa in più, un valore aggiunto alla normalità: in effetti la Mazda 3 Revolution a trazione integrale offre quel tocco particolare che può appagare un conducente particolarmente esigente in fatto di comfort e di prestazioni. La versione della Mazda 3 che abbiamo avuto la possibilità di testare ha effettivamente un carattere vivace pur rimanendo confortevole e accogliente. Il design presenta linee slanciate, con il cofano anteriore lungo e piatto contrapposto alla parte posteriore corta e arrotondata (con massicci montanti, che limitano la visibilità). L’abitacolo della Mazda 3 si conferma elegante e ben rifinito, con materiali morbidi al tatto (riuscita la fascia in finta pelle). La plancia ha un andamento sinuoso e i comandi ben disposti. L’impianto multimediale, con schermo di 8,8 pollici (non touch), Android Auto e Apple CarPlay, si gestisce con la rotella nel tunnel. La posizione di guida bassa ha precise regolazioni elettriche e un sedile accogliente. Chiara la strumentazione, con il tachimetro digitale al centro. Per chi siede davanti, lo spazio non manca, mentre dietro l’agio non è molto e i finestrini piccoli rendono l’interno poco luminoso. Il baule ha un’accessibilità discreta e una capienza di 358 litri. La versione Revolution include tutti gli equipaggiamenti a disposizione, portando la Mazda3 ad alti livelli di raffinatezza.