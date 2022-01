I comandi sono tutti orientati verso il conducente, in modo tale da agevolare il loro utilizzo, riducendo così le distrazioni. E a proposto di distrazioni, un elemento sicuramente degno di nota è dato dalla presenza dell’ «Head up display» che proietta sul campo stradale le informazioni principali di guida (velocità, avvisi di sicurezza, informazioni di navigazione GPS, ecc.), consentendo a chi è al volante di non togliere lo sguardo dalla carreggiata. Inoltre, la posizione sopraelevata del sedile del conducente offre un’ottima visibilità ed un ampio campo visivo, sempre a vantaggio della sicurezza. Ottimi pure l’impianto audio della CX-30 dotato di un sistema di 12 altoparlanti Bose e lo schermo centrale da 8,8 pollici che si utilizza in modo facile e intuitivo. Mediante una connessione USB è inoltre possibile collegare alla vettura il proprio smartphone, grazie al sistema «Mazda connect» che supporta le applicazioni Apple CarPlay ed Android Auto.

In occasione della nostra prova su strada, la guida della CX-30 si è rivelata precisa e sicura in tutte le situazioni, grazie alla sua aerodinamica, al sistema di sospensioni e soprattutto alla combinazione della trazione integrale e al controllo della forza G, che assieme ripartiscono in modo adeguato la coppia fra le ruote anteriori e quelle posteriori. Note positive anche per il motore della versione testata, un due litri benzina da 186 cavalli e 240 Nm di coppia, che nell’ottica della riduzione delle emissioni di CO2 a cui punta Mazda da tempo, per la prima volta utilizza un avviamento a compressione sullo stile dei motori diesel. La vettura, infine, può contare su diversi sistemi di sicurezza attiva (come ad esempio la sorveglianza del conducente in caso di sonnolenza o di fatica, sistema di riconoscimento degli ostacoli) e passiva (carrozzeria leggera ma solida che riduce la forza d’impatto in caso di incidente e protezioni contro gli urti laterali), che la rendono ulteriormente competitiva anche da questo punto di vista.