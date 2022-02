Mazda aggiorna il suo modello più venduto in Svizzera, la CX-5, che con la versione 2022 introduce diverse novità, pur non scostandosi sostanzialmente dai principi che caratterizzano questo modello, sulla breccia ormai da un decennio, anche se sottoposto ripetutamente a ritocchi stilistici e tecnologici.

Di nuovo, per quanto concerne la carrozzeria, c’è soprattutto un frontale più «importante» e che dà subito all’occhio, caratterizzato da una calandra e da gruppi ottici ridisegnati. Con l’adozione della nuova generazione della Skyactiv-Vehicle Architecture di Mazda, sono state ulteriormente evolute la scocca, le sospensioni e i sedili, per migliorare il comfort di marcia e ridurre l’affaticamento. Anche la rumorosità indotta dal fondo stradale è stata ridotta, specialmente quando si viaggia su superfici irregolari come lo sterrato. A livello di guida, infine, la CX-5 2022 introduce il selettore Mi-Drive (Mazda intelligent Drive), che consente al guidatore di scegliere la modalità di guida più appropriata con il semplice tocco di un comando. Diverse novità anche a livello di aiuti alla guida, ma tutto sommato stiamo parlando di un aggiornamento di routine, che permette ad un vecchio modello di sopravvivere più che dignitosamente anche in un’era ormai molto lontana da quando la CX-5 ha visto la luce.

L’aggiornamento permette alla casa giapponese di presentare sul mercato tre nuove versioni che dovrebbero accontentare qualsiasi tipo di clientela. L’allestimento Homura strizza l’occhio alla sportività con i suoi classici accenti rossi, la versione Signature presenta lussuosi interni in pelle Nappa e legno. L’allestimento Newground è una declinazione che tende al fuoristrada e all’avventura con interni resistenti allo sporco e tutta l’efficienza delle prestazioni della trazione integrale.

«Anche per noi in Svizzera la CX-5 è un modello fondamentale, che non cessa di sorprenderci. Nel corso dei dieci anni di commercializzazione di quest’auto, abbiamo venduto più di 21 mila unità. Una delle ragioni del suo successo consiste certamente nell’importante scelta della configurazione di questo modello, che può essere dotato di motore diesel o a benzina, di cambio manuale o automatico, di trazione anteriore o integrale» osserva il direttore di Mazda Svizzera Matthias Walker.

Matthias Walker, direttore di Mazda Svizzera.

Aggiungiamo che la CX-5 ha un disegno della carrozzeria fresco e ancora moderno, un allestimento molto interessante per il rapporto qualità-prezzo, ed ecco spiegate le ragioni di un successo che in Svizzera si concretizza soprattutto con la vendita del modello dotato di trazione integrale, motore a benzina e cambio automatico.

Incontrando la stampa a Barcellona per presentare l’aggiornamento della CX-5, i dirigenti di Mazda hanno colto anche l’occasione per annunciare che entro il 2025 la casa nipponica lancerà sul mercato 5 nuovi veicoli ibridi, altrettanti ibridi ricaricabili e tre veicoli elettrici. Il primo modello ibrido sarà la Mazda 2, nata da una collaborazione con Toyota: il suo arrivo sul mercato è previsto per l’inizio di marzo, mentre nel corso dell’anno seguiranno una MX-30 col motore Wankel (un clamoroso ritorno: il motore genererà elettricità per ricaricare costantemente la batteria durante il viaggio) e la nuova CX-60, che proporrà anche un propulsore a 6 cilindri.

La scheda (CX-5 Skyactive G 194 AWD)

Motore: Skyactiv-G, a benzina, 4 cilindri, 16 valvole, a iniezione diretta

Cilindrata: 2.488 cc

Potenza e coppia massima: 194 CV e 258 Nm

Accelerazione: da 0 a 100 km/h in 9,3 sec.

Velocità massima: 195 km/h

Classe di efficienza energetica: E

Consumi: 8 l/100 km

Emissioni CO2: 182 g/km

Prezzo base del modello: 43’300.- franchi

Mi piace

Un’auto solida, compatta, con linee della carrozzeria piacevoli. Di ottima fattura il cambio, interessante la politica di Mazda che propone al cliente numerose varianti a livello di motorizzazione e la scelta tra trazione integrale o meno, tra cambio manuale o automatico.

Non mi piace

Forse, dopo un decennio, ci voleva un po’ più di coraggio nel rinnovamento. In particolare, la grafica dell’infotainment è rimasta un po’ primordiale.

