Mazda MX-30, una scommessa coraggiosa

Innovativo anche il sistema di aperture delle porte, che è speculare, con quelle posteriori che si aprono in modo che potremmo definire controvento e soltanto quando sono già aperte anche le porte anteriori. Lo spazio nell’abitacolo è ampio, in cinque passeggeri si viaggia comodi e anche il baule è piuttosto capiente. La qualità percepita a bordo di questa nuova Mazda è superiore a quella che si potrebbe presumere guardando al prezzo base della vettura (37’900.- fr.).

Anche la guida risulta divertente e comoda, facilitata da una strumentazione ampia e ben leggibile. Rispetto ad altre auto elettriche, che hanno una reattività immediata, la Mazda MX-30 “strappa” leggermente meno in partenza, anche se questa considerazione potrebbe essere vista da qualcuno come un difetto, un segnale di minor potenza del motore. In verità, basta schiacciare a fondo il pedale del gas quando serve per avere una pronta risposta del propulsore elettrico.

Due le possibilità di guida offerte: una modalità Eco e una Sport. Avremmo gradito un gradino intermedio. Dietro al volante sono state poste due palette che hanno la funzione di regolare la frenata rigenerativa che permette il recupero dell’energia in fase di decelerazione. L’utilizzazione del freno viene così limitata parecchio e si possono percorrere lunghi tratti senza toccarne il pedale.

Tutto bene dunque? Fin qui sì, ma si diceva dell’autonomia e qui qualche nota stonata si fa... strada. Come detto, la casa giapponese dichiara 200 km, ma i nostri tentativi di fare il pieno di energia non ci hanno mai portato oltre la soglia dei 163 km a batteria carica – secondo le indicazioni del pannello di controllo – al 100%.

La “colpa” è da leggere nella progettazione di Mazda, che ha voluto fare un’auto davvero ecologica, adottando un pacchetto batterie leggero (solo 310 kg), da 35,5 kWh, che incide nel minor modo possibile sul peso finale dell’auto. E si sa che uno dei problemi legati al funzionamento del motore elettrico è quello delle batterie che rispondono all’equazione “maggior autonomia = maggior peso”, ma anche ad un grande utilizzo di materie prime per la loro realizzazione.

160 km di autonomia “sicura” sono tanti o pochi? La risposta evidentemente sta all’utilizzatore dell’auto, ma il rischio è che le scelte di Mazda vengano penalizzate da un mercato che guarda ancora molto all’autonomia, nonostante oggi la possibilità di ricarica veloce delle batterie (quelle della MX-30 è di 50 kW, ma non siamo mai riusciti a sfruttarla totalmente) renda meno assillante la questione dei chilometri che si possono percorrere con un pieno di energia. Il rischio, diciamolo, è quello di doversi fermare spesso o di dover convivere con l’angoscia da ricarica. La MX-30 è dunque un’auto particolarmente adatta per percorsi brevi, casa-lavoro-casa, o per la città, dove anche la sua buona capacità di recuperare energia in decelerazione e frenata saprà farsi valere. Occhio però alle vostre esigenze di percorrenza prima di lanciarsi in un acquisto che, autonomia a parte, si rivelerà in grado di darvi delle belle soddisfazioni.