Grazie alla presenza di una batteria della capacità di 9,8 kWh, il cui peso è stato ridotto a soli 105 chili, la nuova Mégane ibrida dispone di un’autonomia in modalità completamente elettrica di 50 chilometri nel ciclo misto (fino ad una velocità massima di 135 km/h) e di 65 chilometri nel ciclo urbano. Sono dati forniti dalla casa casa, difficilmente verificabili nel traffico quotidiano, poiché tutto dipende dalle modalità di guida del conducente, dalle condizioni del traffico, della meteo e dal tipo di strade percorse. Quello che è interessante, anche se non possiamo certo parlare di novità al riguardo, è la possibilità affidata alle scelte del conducente di personalizzare l’uso della trazione elettrica.

Di regola l’utilizzazione dell’energia che muove il veicolo si effettua in maniera automatica, con una bella rappresentazione a video grazie al sistema multimediale Renault Easy Link, ma volendo il conducente può optare per le regolazioni proposte dal sistema Multi-Sense, che offre anche la possibilità di forzare la circolazione in modo completamente elettrico scegliendo la modalità di guida Pure, oppure di far capo a tutta la potenza del motore in modalità Sport, quando per esempio è necessario affrontare un sorpasso.

In qualsiasi modalità di guida, la Mégane Grandtour R.S. offre tanto comfort e tanta sicurezza a bordo, dove si apprezza una qualità stilistica eccellente a livello di abitacolo, tanta cura per i dettagli e un senso di benessere derivante, non da ultimo, dalla qualità dell’insonorizzazione.

Sulla strada questa vettura si fa apprezzare non solo per prestazioni di ottimo livello, ma anche per una facilità di guida derivante dai molti aiuti tecnologici messi a disposizione del conducente, dalla precisione e dalla qualità dello sterzo, dalla buona propensione ad assorbire le asperità della strada e da una fluidità che mette in risalto l’ottimo lavoro d’assieme dei tre motori che la muovono, quello termico e i due elettrici, ma anche l’ottima resa di un cambio innovativo con innesto a denti.

A livello di consumi, il buon funzionamento del recupero di energia in frenata e decelerazione consente il contenimento dell’uso della benzina: a batteria in funzione, il lavoro d’assieme dei tre motori consente di limitare il consumo attorno al litro e mezzo per 100 km, con punte di 6 litri circa per 100 km quando, esaurita la batteria, a funzionare è soltanto il motore termico.