Mégane RS Trophy, piccola ma “cattiva”

Costruita coi fianchi larghi, sia davanti sia dietro, pinze dei freni firmate Brembo ben visibili nei cerchi da 19 pollici, muso aggressivo, coda nella quale s’impone il terminale di scarico posizionato centralmente, vetri oscurati, antenna a pinna di squalo: siamo di fronte ad una Renault Mégane RS Trophy, declinata cioè per la corsa, per quegli appassionati che non resistono al richiamo della pista.

Non che non si possa usare quest’auto anche nella vita di tutti i giorni, ma parliamoci chiaro, se uno non sente quei fremiti che un’auto del genere è in grado di procurare e non ha la minima passione per qualche sfuriata in circuito, ci sono altri modelli che si prestano meglio, per esempio la Mégane RS senza la sigla Trophy che segnala l’appartenenza di questa piccola Renault (436 cm di lunghezza, 188 cm di larghezza e 144 cm di altezza) al mondo del racing.

Piccola sì, ma “cattiva” al punto giusto, nervosa, combattiva coi suoi 300 CV e una coppia di 420 Nm. Ce ne accorgiamo non appena prendiamo possesso di un abitacolo nel quale tutto richiama il mondo della competizione, a partire dai sedili avvolgenti Recaro, realizzati in Alcantara, per non parlare della pedaliera in alluminio, del volante in pelle con cuciture a contrasto, del colore rosso che si alterna al nero.

Il motore, un turbo da 1,8 litri, è lo stesso utilizzato per la cugina Alpine A110, che sfodera però prestazioni migliori, perché i chili da portare in giro sono inferiori rispetto a quelli della Mégane.