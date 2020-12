Quando si parla delle nuove Mercedes AMG 45 S è praticamente impossibile non iniziare a soffermarsi sulle eccezionali caratteristiche del motore: è il quattro cilindri turbo più potente al mondo per la produzione in grande serie. Il propulsore AMG, con il motto «one man one engine» assicura potenza e prestazioni da capogiro e da far invidia alle sportive più blasonate: 421 CV, 500 Nm, accelerazioni da 0 a 100 km sotto i 4 secondi. Questo motore equipaggia le A 45 S 4matic e le CLA 45 S, sempre a trazione integrale.

Sensazioni mozzafiato

Abbiamo provato la CLA AMG 45 S che, come la «sorella» più compatta, ha la scocca rinforzata in numerosi punti per assicurare un comportamento preciso in curva della vettura, come pure una stabilità direzionale e di inclinazione dei componenti dell'autotelaio anche in condizioni di guida difficili. Una piastra di rinforzo in struttura di alluminio, imbullonata sotto il motore, aumenta la rigidezza torsionale della parte anteriore della carrozzeria. Grazie a questi e altri accorgimenti, l'intero sistema di assetto reagisce con estrema precisione anche nelle situazioni limite. Inutile dire che sin dal primi chilometri, questa sportiva offre sensazioni mozzafiato anche rimanendo nei limiti di velocità (una prova in pista sarebbe ideale per sfruttarne tutte le caratteristiche). L’interno è curato nei minimi dettagli completato con il collaudato e avanzato sistema di connettività e di infotainment. Ma, come detto, l’interesse è quasi tutto rivolto al comportamento della vettura e alle prestazioni, il tutto in un ambiente accogliente, che trasuda di sportività. Al di là dei numeri, il nuovo motore convince anche per la risposta spontanea, ottenuta grazie all'accurata definizione dello sviluppo della coppia: il valore massimo di 500 Nm (480 Nm nelle versioni base) è disponibile nell'intervallo tra 5.000 e 5.250 giri/min (4.750-5.000 giri/min nelle versioni base). Con questa taratura gli ingegneri AMG sono riusciti a ottenere un'erogazione di potenza simile a quella di un motore aspirato. I tecnici del motore sono stati in grado di realizzare uno sviluppo della coppia che cresce in modo dinamico nella gamma di regime inferiore, migliorando così la risposta ai comandi dell'acceleratore. L'aumento della coppia ai regimi più elevati rende il motore più brillante. Inoltre il regime massimo (fino a 7.200 giri/min) sottolinea il carattere sportivo del motore.