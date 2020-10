Mercedes annuncia l’arrivo nel prossimo anno di EQS, il modello completamente elettrico della nuova gamma di Classe S. Sarà anche il primo modello ad utilizzare la nuova architettura per veicoli elettrici della Stella. Con la berlina EQE e le varianti SUV di EQS ed EQE, seguiranno presto altri modelli basati sulla nuova architettura. Nella classe compatta, la produzione dell'EQA, «fratello» full electric electric di GLA, inizierà entro la fine dell'anno, e sarà seguito dall'EQB, la cui produzione comincerà nel 2021.

La nuova generazione di veicoli elettrici nel segmento premium si basa su un'architettura personalizzata, scalabile in ogni aspetto e può essere utilizzata in tutte le gamme di modelli. Larghezza e passo, così come tutti gli altri elementi del sistema, in particolare le batterie, sono variabili grazie al design modulare. Il concetto di veicolo è quindi ottimizzato per soddisfare ogni esigenza di una famiglia di modelli a batteria elettrica orientata al futuro. Questa architettura consente di costruire un’intera famiglia di auto elettriche firmate Mercedes-Benz: dalle berline ai SUV di grandi dimensioni.

L'EQS permetterà ai clienti del segmento premium di beneficiare di tutti i vantaggi di un'architettura completamente elettrica per quanto riguarda spazio e design. Con un’autonomia fino a 700 km (secondo WLTP), anche su questo aspetto stando a quanto comunicato dalla casa, l'EQS soddisfa i requisiti tecnologici di una berlina del segmento di Classe S.

Mercedes-Benz presenterà l'architettura completamente elettrica nel 2021. Allo stesso tempo, l'azienda continuerà a elettrificare le piattaforme di maggior successo. Oltre al SUV di medie dimensioni EQC (EQC 400 4MATIC, consumo energetico combinato: 21,3-20,2 kWh/100 km; emissioni ponderate di CO2: 0 g/km) e il monovolume EQV completamente elettrico (EQV 300, consumo energetico combinato: 26,4-26,3 kWh/100 km; emissioni combinate di CO2: 0 g/km)1, i clienti del segmento delle compatte possono guardare avanti attraverso due SUV completamente elettrici, l'EQA e l'EQB. Il loro design progressivo li identifica immediatamente come membri della gamma di prodotti full electric della Stella. La produzione dell'EQA inizierà entro la fine di quest'anno.