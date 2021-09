Non manca di sorprendere, in positivo, la Mercedes EQA, il compatto e lussuoso SUV completamente elettrico. Derivato dalla GLA, è il terzo modello elettrico che la casa tedesca produce, dopo l’EQC e l’EQV (è appena uscita l’EQE) e combina le principali caratteristiche di questo veicolo con una trazione elettrica e un'autonomia dichiarata di 426 chilometri. Studiata per offrire una mobilità sostenibile, la EQA presenta un design moderno e si distingue per la facilità di utilizzo quotidiano e un’autonomia interessante anche per i tragitti medio lunghi. Diciamo subito che utilizzando questo Suv in modalità eco, in modo equilibrato, senza scatti e accelerazioni improvvise, si raggiungono i 460 km di autonomia. In caso di necessità, però, la EQA è pronta a compiere balzi decisi. È vero che su questo argomento non è facile mettere d’accordo tutti: c’è chi trova il raggio d’azione più che sufficiente (le statistiche dicono che i pendolari non percorrono più di 100 km al giorno), mentre altri vorrebbero poter viaggiare per oltre 500-600 km (è questa l’autonomia indicata per la nuova EQE). La batteria agli ioni di litio a due piani è situata nella parte inferiore del veicolo e ha un contenuto energetico di 66,5 kWh. EQA ha una mascherina nera con stella centrale tipica della serie EQ. Un altro elemento di design dei modelli a trazione completamente elettrica di Mercedes-EQ è la fascia luminosa anteriore e posteriore: un trasmettitore di luce orizzontale collega tra loro le due luci di marcia diurne dei fari completamente a LED e garantisce un'elevata riconoscibilità di giorno e di notte. La posizione del sedile rialzata e verticale favorisce la visuale a 360 gradi anche durante le salite e le discese. Inoltre, a facilitare l'uso quotidiano contribuisce la navigazione di serie con Electric Intelligence, che calcola il percorso più veloce per arrivare a destinazione. Il sistema è in grado di reagire velocemente ai cambiamenti, ad esempio alla situazione del traffico e al comportamento di guida personale. La rete di ricarica è molto estesa (sono 175 mila punti in Europa): Mercedes me Charge assicura che in questa rete viene immessa energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. Per una ricarica veloce bisogna calcolare 30 minuti, mentre la ricarica pubblica o casalinga richiede 5 ore e 45 minuti. La dotazione di serie include il collaudato sistema di Infotainment MBUX (Mercedes-Benz User Experience), con gli schermi e la grafica personalizzabile, il display head-up a colori, la navigazione con realtà aumentata, il software con funzione di autoapprendimento e le azioni vocali attivabili con la parola chiave “Hey Mercedes”. Tutto questo, unitamente ai vari sistemi di aiuto alla guida e di sicurezza, aumentano il piacere di guida. La silenziosità di marcia, che accomuna i veicoli elettrici è apprezzabile: l’EQA scivola silenziosa nel traffico grazie sia alla struttura della carrozzeria sia all’isolamento acustico. Agile e confortevole, l’EQA si conduce con estrema facilità in ogni situazione: le dimensioni compatte non costituiscono un intralcio per gli spostamenti nell’ambiente urbano.