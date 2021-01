Le copiose nevicata di dicembre, che hanno creato non poche difficoltà alla circolazione stradale a sud delle Alpi, sono state l’occasione per mettere a dura prova la trazione integrale variabile 4Matic della Mercedes GLA 35 AMG, il “piccolo” crossover del marchio della stella a tre punte. La nuova GLA 35 completa la rosa dei modelli compatti entry-level Mercedes-AMG, osservano i dirigenti della casa tedesca, una gamma ampia che comprende ora sette modelli. Il design della GLA 35 si basa sulla linea AMG e presenta elementi originali che lo rendono inconfondibile come la mascherina del radiatore o gli elementi decorativi sulle lamelle delle prese d'aria esterne e lo splitter anteriore color cromo argentato. Colpiscono i cerchi in lega leggera da 19 pollici a 5 doppie razze, verniciati in grigio tantalio e torniti con finitura a specchio (a richiesta sono disponibili anche versioni da 19, 20 o 21 pollici) e i pannelli delle porte con inserti decorativi color cromo argentato o in nero lucido (a richiesta). Sulla coda predominano l'incisiva grembialatura posteriore con inserto diffusore, lo spoilerino AMG sul tetto e le due mascherine circolari dei terminali di scarico disposti uno per lato.