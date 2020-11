Modelli 2021: ce n’è per tutti i gusti

Prosegue la nostra panoramica sulle novità della stagione motociclistica 2021.

L’offensiva di Honda non si arresta, con ben quindici novità, fra modelli e varianti, annunciate in poche settimane. I bavaresi di BMW continuano a sorprendere, con concept avanzatissimi come il BMW Motorrad Definition CE 04 e il ritorno nel segmento cruiser con la R18. Infine, Kawasaki svela la Versys 1000 SE con sospensioni Showa Skyhook. Ma andiamo con ordine.

Con Definition CE 04 BMW Motorrad si propone di ridefinire il segmento degli scooter con un mezzo di trasporto e di comunicazione per il pendolare urbano a trazione elettrica, design all'avanguardia e innovative soluzioni di connettività. Caratterizzato, tra l'altro, da un vano portaoggetti ad apertura laterale, sufficientemente grande per un casco. BMW ha anche progettato attrezzature speciali per i conducenti, come un caldo parka con protezioni flessibili e guide luce nei manicotti e cappuccio che possono essere accese e cambiate di colore tramite sensori. La tasca interna del parka ha un pannello di ricarica induttivo per lo smartphone. Jeans da moto neri, scarpe da ginnastica e un casco jet bianco completano l'abbigliamento speciale.

Ecco lo scooter a trazione elettrica di BMW, col vano portaoggetti ad apertura laterale

Big Cruiser BMW

Con la nuova R 18, BMW Motorrad rientra a pieno titolo nella tradizione delle moto storiche BMW, in termini tecnici e di design. Rifacendosi a modelli famosi come la BMW R 5 dal punto di vista tecnologico e visivo, sposta l’attenzione sulla tecnologia purista e senza orpelli, il motore boxer come elemento principale fulcro del piacere di guida e “buone vibrazioni”. Il più potente boxer bicilindrico, cilindrata di 1802 cc, mai usato nella produzione di moto ha eroga 91 CV a 4750 giri/minuto e 150 Nm di coppia da 2000 a 4000 giri/minuto sempre disponibili.

La nuova BMS R18

Prosegue l’offensiva Honda

Alle già annunciate CRF450R, CB500F, CB500X, CBR500R, CB125F, CRF1000L Africa Twin tricolour, Honda Motor Europe ha annunciato l’arrivo dei nuovi scooter Forza 750, Forza 350, Forza 125 e MSX125 Grom e di altre 7 novità 2021 che spaziano dalle maximoto agli scooter di piccola cilindrata, di cui riportiamo a parte. Honda si conferma capace di offrire una vasta gamma di moto e scooter per motociclisti e scooteristi di tutte le età, capacità di guida e gusti e della grande offensiva Honda riportiamo a parte. Honda potenzia e amplia la famiglia degli scooter Forza per il 2021. La gamma Sports-GT si arricchisce del nuovo 750cc, migliora il modello intermedio Forza 350 – e aggiorna l’apprezzatissimo Forza 125. Tutti omologati euro5. Il nuovo Forza 750 è spinto da un bicilindrico parallelo da 58,6 CV con cambio DCT e vanta un’elettronica di gestione sofisticata con controllo di trazione e sistema ‘Honda Smartphone Voice Control System’. Con un incremento di cilindrata di 51 cc il Forza 300 si evolve nel nuovo 350. Il propulsore rinnovato cresce a 29,2 CV di potenza.

Honda Forza 750

Kawasaki Versys 1000 SE 2021 con tecnologia Skyhook di Showa

La moto spinta dallo sportivo e flessibile 4 cilindri in linea da 1.043 cc nella versione 2021 riceve sospensioni semi–attive a regolazione elettronica dell’assetto. Il concetto dietro la tecnologia Skyhook è quello di immaginare un gancio che dal cielo sostiene il peso della motocicletta mentre sobbalza per via delle asperità dell’asfalto. Il software Skyhook di Showa assicura un carattere sportivo, permettendo una guida più fluida e con un assetto che si adatta alla strada percorsa in tempo reale. Tenuta di strada eccellente, beccheggio ridotto - specialmente nella guida in due -, mentre lo sterzo rimane leggero quando si guida in autostrada e la moto è più stabile nella guida sul bagnato. Adesso, per il 2021, quando gli appassionati di Versys sentiranno nuovamente il richiamo dell’avventura, potranno rispondervi con la più tecnicamente avanzata e lussuosa Versys mai realizzata sin ora. Colori disponibili: verde smeraldo verde fiammato (verde)/nero diablo metallico nero (nero)/nero metallico piatto a scintilla (nero). Grigio smeraldo tempesta (Grigio)/Nero diablo metallico nero (nero)/nero metallico piatto nero scintilla (nero). La Versys 1000 SE 2021 sarà disponibile in Svizzera a partire da gennaio 2021.

La Kawasaki Versys 1000 SE edizione 2021

