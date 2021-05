Domenica 23 maggio 2021, decine di migliaia di distinti signori in centinaia di città di tutto mondo indosseranno la cravatta, arricceranno i baffi, stireranno i propri tweed e inforcheranno le proprie motociclette classiche e d’epoca per raccogliere fondi e sensibilizzare sull’andrologia , in particolare la ricerca sul cancro alla prostata e la prevenzione del suicidio. In Ticino sono già 40 i piloti registrati.

Il Distinguished Gentleman’s Ride è stato fondato a Sidney, in Australia, da Mark Hawwa. È stato ispirato da una foto di Don Draper, protagonista di Mad Men, a cavallo di una moto classica con addosso il suo abito migliore. Mark decise che un giro in moto a tema sarebbe stato un ottimo modo per combattere lo stereotipo, spesso negativo, dei motociclisti e, allo stesso tempo, per connettere le comunità motociclistiche esclusive. Triumph Motorcycles ha creato una splendida Thruxton 1200 RS personalizzata che sarà estratta a sorte a fine raccolta. Riflettendo la passione e l’impegno dei piloti DGR che raccolgono fondi in tutto il mondo, questa moto unica sarà il primo premio della DGR Gentlefolk 2021 Competition. I vincitori del premio saranno estratti a sorte alla chiusura della raccolta fondi il 6 giugno 2021. La splendida Thruxton RS del 10° anniversario è stata progettata, verniciata e personalizzata nell’impianto di verniciatura Triumph nel Regno Unito, una struttura all’avanguardia all’interno della fabbrica di Hinckley, dove professionisti altamente qualificati assicurano la massima qualità possibile, oltre a creare verniciature personalizzate uniche e artigianali. La partnership di Triumph con The Distinguished Gentleman’s Ride rappresenta una delle sue più importanti e durature collaborazioni, e l’esclusiva Thruxton RS dimostra l’impegno e la passione condivisa di Triumph per il DGR e le associazioni di beneficenza per la salute maschile.