Hyundai Kona è una delle auto più vendute dal marchio coreano sin dal momento del suo lancio avvenuto nel 2018 e la versione col motore elettrico è tra le più apprezzate dal mercato per l’ottimo rapporto qualità-prezzo e l’autonomia, superiore a 400 km.

Ora per la New Kona Electric è giunto il momento dell’aggiornamento che ruota attorno al design, alla tecnologia e alla praticità.

New Kona Electric, che da marzo del 2020 è prodotta in Cechia, ciò che permetterà ai clienti europei di ridurre significativamente i tempi di attesa tra l’ordinazione e la consegna, è stata sottoposta a interessanti aggiornamenti del design per un nuovo look, oltre che a miglioramenti nel campo della sicurezza con l’aggiunta di un pacchetto tecnologico avanzato.

Partiamo dunque dagli aspetti legati all’architettura della vettura: il frontale con la griglia chiusa è valorizzato dalle nuove luci di marcia diurna a LED, che sottolineano l’ampia prestanza della vettura. Il frontale di New Kona Electric è completato da una porta di ricarica asimmetrica, che nelle intenzioni del costruttore vuol sottolineare l’importanza della guida elettrica. Nuovi fari si estendono intorno alla fiancata della vettura e sono collegati ai passaruota verniciati. L’aspetto grintoso della vettura è completato dalle prese d’aria verticali davanti ai rivestimenti del passaruota. Il paraurti posteriore mantiene le barre accentuate per aggiungere valore all’aspetto generale dell’auto, mentre le nuove luci posteriori orizzontali completano l’aspetto lineare della parte posteriore. New Kona Electric è disponibile con una gamma di nuovi colori esterni, incluse le opzioni per il tetto bicolore.

I clienti di New Kona Electric possono usufruire del più recente upgrade di Bluelink, che permette loro di controllare la propria auto con lo smartphone o con la voce per rendere la guida più comoda e piacevole. L’app visualizza l’autonomia del veicolo e lo stato della batteria, nonché i tempi di ricarica e permette numerose altre funzioni a tutto vantaggio dell’utilizzatore.