La nuova Nissan Micra, in vendita a partire da 14.590 franchi, sembra che si sia montata la testa; sebbene sia una vettura compatta pensata soprattutto per la città, ora si fa notare anche per la generosità degli spazi e per la dotazione tecnologica. Pur essendo sostanzialmente una citycar, ora permette di affrontare con una certa comodità percorsi di media lunghezza anche grazie ad un’autonomia di marcia di oltre 500 chilometri. Abbiamo provato la versione con motore turbo a benzina 1.0 litri da 100 CV. Un propulsore che assicura una certa vivacità nella guida e permette di affrontare ogni tipo di situazione.