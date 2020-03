La nuova Nissan Leaf e+ nell’allestimento Tekna ProPilot (Fr. 47.690) è una vettura in grado di stupire. Non solo per il fatto che questa berlina giapponese 100% elettrica, stando alla Casa nipponica, può vantare un’autonomia di 385 km, ma anche per le notevoli prestazioni: grazie al pacco batterie con una potenza di 62 kWh è infatti in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 6,9 secondi; meglio di tante pseudo vetture sportive con motore tradizionale.

Avanzati sistemi di assistenza

Ma non è tutto; la nuova Nissan Leaf e+ è molto tecnologica, grazie ad avanzati sistemi quali il ProPilot che garantisce una guida autonoma di livello 2 e l’e-pedal, che permette a chi conduce la vettura di gestirla usando il solo pedale dell’acceleratore. Inserendo la modalità di guida e-pedal la Nissan Leaf può essere guidata in un modo nuovo, soprattutto in città. In effetti togliendo il piede dall’acceleratore questa vettura elettrica frena praticamente da sola in modo abbastanza brusco, usando allo stesso tempo la forza frenante per ricaricare le batterie. Se lo spazio di frenata è ridotto a causa di un ostacolo improvviso, sarà il caso di usare anche il freno. Ma nella maggior parte dei casi si potrà accelerare e frenare usando solo il pedale dell’acceleratore.

Il dispositivo elettronico ProPilot

Ancora più utile appare l’assistenza alla guida fornita dal sistema ProPilot. Tale dispositivo elettronico si avvale di radar e telecamere. Lo si attiva premendo un apposito pulsante sul volante e fa sì che la vettura gestisca autonomamente l’andatura, mantenendo la distanza di sicurezza dall’auto che ci precede in modo automatico (in pratica è un tempomat adattativo con funzione stop&go).

L’auto viene inoltre mantenuta al centro della corsia di marcia. Sterzo, accelerazione e frenata si regolano da soli, assistendo il guidatore nel traffico intenso e nei lunghi viaggi. ProPilot può essere azionato a partire dai 30 km/h, ma poi riesce a gestire il rallentamento sino a fermare l’auto. Se si può ripartire entro tre secondi, la Nissan Leaf e+ riprende la marcia da sola; altrimenti ProPilot va attivato di nuovo con un colpo di acceleratore. Questa nuova tecnologia aumenta comfort e sicurezza, ma riduce pure i consumi, dato che la logica di funzionamento migliora l’efficienza della guida.

Velocità e salite riducono l’autonomia

Tanti gli strumenti per la sicurezza: sistema anticollisione frontale intelligente con sistema di rilevamento pedoni, assistenza al mantenimento di corsia, rilevatore intelligente di movimento e molto altro ancora. La nuova Leaf e+ offre spazi generosi nell’abitacolo e nel bagagliaio (420 litri).

Le batterie più potenti sono infilate sotto i sedili anteriori e posteriori in modo da non sottrarre spazio a passeggeri e bagagli. Nella nostra prova non siamo riusciti a raggiungere il traguardo dei 385 km. In particolare in autostrada sopra i 100 km/h e e in salita l’autonomia della batteria si riduce a vista d’occhio. Ciò non toglie che questo tipo di vettura si addice per chi deve compiere spostamenti giornalieri non superiori ai 200 km.

Da tenere presente che la ricarica delle batterie da 62 kWh richiede tempi lunghi (più di 11 ore) se ci si affida alla presa elettrica di casa, ma l’auto è equipaggiata anche per la ricarica rapida che consente la ricarica dal 20 all’80% in circa un’ora.

Buone prestazioni e comfort a bordo

Mi piace

Le buone prestazioni e l’abitacolo ben insonorizzato. Le sospensioni assorbono

in modo soft le irregolarità del fondo stradale.

La dotazione di serie generosa.

Non mi piace

Il tempo di ricarica lungo con la presa elettrica

di casa.

Motore: elettrico da 62 kWh

Autonomia: 385 km (secondo il costruttore)

Potenza e coppia massima: 217 CV e 340 Nm

Accelerazione: 0 a 100 km/h in 6,9 sec.

Velocità massima: 157 km/h

Consumi: 20.6 kWh/100 km

Emissione CO²: 0

