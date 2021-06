Nissan Qashqai: un SUV generoso e dinamico

VIENNA Un design più incisivo, interni all’insegna della connessione, di materiali di qualità e una motorizzazione ibrida leggera: è con questo biglietto da visita che si appresta ad arrivare sul mercato il nuovo SUV Qashqai della Nissan giunto alla terza generazione. Negli scorsi giorni abbiamo preso contatto con le prime versioni nella regione viennese, su un percorso misto città-campagna. Le novità non sono poche a cominciare dall’introduzione di un sistema ibrido leggero, con batterie di 12 V che supportano il motore di 1,3 litri disponibile in due livelli di potenza (140 e 158 CV). La personalità esterna del Qashqai è più risoluta, con linee sporgenti, un passo allungato e imponenti cerchi in lega da 20 pollici che lo equipaggiano per la prima volta.

Il sistema di ibridazione leggera da 12V utilizza una tecnologia ibrida economica che offre alcuni vantaggi in termini di coppia e funzione start & stop. L'utilizzo del sistema ibrido leggero aggiunge solo 22 kg al peso totale del veicolo riducendo nel contempo i consumi e le emissioni di CO2 (meno 4 g/km). Il veicolo recupera l'energia durante la frenata e la memorizza nella batteria agli ioni di litio. Questa energia viene poi utilizzata in modo mirato per risparmiare carburante: quando si riavvia il motore in modalità start & stop. In pratica il motore a benzina si spegne sotto i 18 km/h non appena il veicolo frena, il che consente di prolungare l'arresto del motore a vantaggio del risparmio di carburante. Durante questa fase l'elettronica di bordo è alimentata dall'energia immagazzinata nella batteria agli ioni di litio. Il motore a benzina “mild hybrid” da 1,3 litri è accoppiato a un cambio manuale a 6 marce o al cambio automatico XTronic (solo con il livello di potenza di 158 CV). Questo SUV, sin dal primo lancio, ha avuto un notevole successo se si considera che in Europa è stato venduto in oltre 3 milioni di esemplari di cui 35 mila in Svizzera. Alla guida, oltre al comfort, colpiscono la silenziosità di marcia e la leggerezza con le quali il nuovo Qashqai scivola nel traffico: non abbiamo avuto modo di provare tutte le funzioni della versione a trazione integrale (standard, eco, sport e off road) su un percorso fuoristrada: le premesse sembrano comunque convincenti.