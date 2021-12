Norton Motorcycles ha rivelato un prototipo della V4CR, una naked Café Racer derivata dalla superbike V4SV. Si tratta del primo prototipo a essere progettato, ingegnerizzato e costruito nella sede globale recentemente aperta nel Regno Unito. La V4CR sarà una delle più potenti Café Racer britanniche con un motore V4 da 185 CV, destinata a riportare i fan nel patrimonio iconico delle café racer di Norton. Il debutto al pubblico del prototipo V4CR è in cartellone nei giorni del Motorcycle Live 2021 di Birmingham, in programma dal 4 al 12 dicembre 2021, presso lo stand Norton.

Condividendo lo stesso DNA ingegneristico, il motore V4 da 1.200 cc da 185 CV e i progressi ingegneristici della V4SV, l’aspetto essenziale della nuova V4CR mette in mostra l’impareggiabile maestria e la qualità senza compromessi di una delle più potenti café racer britanniche in circolazione. Dotata di un serbatoio e di pannelli della carrozzeria in fibra di carbonio, di un forcellone e di un telaio in alluminio billet lucidato, la V4CR presenta anche una struttura compatta e un telaio posteriore più corto per una posizione aggressiva e dominante. L’amministratore delegato di Norton Motorcycles, Dr Robert Hentschel: «Il prototipo VC4R è il prossimo passo nel piano di crescita strategica di Norton nel suo viaggio per diventare il leader mondiale delle moto di lusso artigianali».

Il prototipo V4CR è l’ultimo progetto di Norton che utilizza la raffinata piattaforma V4 del marchio, rivista negli ultimi 16 mesi da una squadra di 30 ingegneri e sottoposta a decine di migliaia di chilometri su strada e su pista, come parte dell’incessante processo di sviluppo di Norton. La V4CR si basa su solide fondamenta e reintroduce i fan nell’iconica eredità café racer di Norton.