Porsche presenta la nuova generazione della 911 Turbo S: più potente, più dinamica e più confortevole che mai. La nuova 911 al top di gamma fa il suo ingresso sul mercato nelle versioni Coupé e Cabriolet con una potenza di 478 kW (650 CV). Il suo cuore è un nuovo motore boxer da 3,8 litri con due compressori VTG che eroga 51 kW (70 CV) in più rispetto al modello precedente. La coppia massima raggiunge ora 800 newton metri (50 Nm in più). Con l’accoppiatore doppio PDK a otto marce specifico per il Turbo, lo sprint da zero a 100 km/h si riduce a 2,7 secondi (0,2 secondi in meno), mentre la velocità massima rimane invariata a 330 km/h.

La 911 Turbo S Coupé, con allestimento specifico per il Paese e IVA inclusi, è offerta in Svizzera al prezzo di CHF 271.600, mentre la 911 Turbo S Cabriolet costa CHF 288.500.