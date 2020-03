AMSTERDAM - S’insinua nelle viuzze tra i canali di Amsterdam con scioltezza e agilità offrendo a conducente e passeggeri un’ottima visuale: stiamo parlando della Mitsubishi Space Star, la city car che ha fatto il suo debutto in Europa nel 2012 ottenendo un notevole successo (oltre 250 mila unità vendute) e che ha appena subito un profondo restyling. Nella capitale dei Paesi Bassi abbiamo preso contatto con l’edizione 2020 della piccola vettura proposta in otto versioni, con un prezzo che va da 9.950 a 17.950 franchi. Obiettivo principale del restyling: conferire alla Space Star un aspetto più deciso per poter offrire un’alternativa accattivante, affidabile e con nuovi sistemi di assistenza. Un percorso di duecento chilometri, tra strade di campagna e di città, con la versione Style (motore di 1.193 cc che sviluppa 80 CV, con cambio manuale a cinque marce) ci ha permesso di verificare, almeno parzialmente, le caratteristiche del modello rivisitato.



Che dire? La Space Star si fa apprezzare per il compito con cui è stata realizzata: piccola, ma non troppo, e soprattutto agile, si dimostra un mezzo ideale per spostarsi con discrezione nell’ambiente urbano. La combinazione tra lo spazio, l’efficienza e i consumi ridotti sembra riuscita grazie ai motori a benzina di tre cilindri, nuovi e leggeri (da 1 a 1,2 litri, con una potenza che parte da 71 CV, consumi che si situano attorno ai 5 litri per cento chilometri). Con un nuovo design anteriore e posteriore, interni più curati, la Space Star, pur essendo un’utilitaria, dispone dei sistemi di assistenza al conducente che spesso non sono proposti nei veicoli di questo segmento, come ad esempio il rilevamento dei pedoni e l’avviso di deviazione dalla corsia di marcia. Leggera (non raggiunge i mille chili) e scattante (tenuto conto della potenza limitata), ha certamente le sue carte da giocare in un settore di mercato affollato.