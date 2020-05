One-Shot: la genesi di tre capolavori senza tempo

La nuova Fiat 500 elettrica recentemente svelata, è stata presentata anche in tre esclusive versioni uniche realizzate da tre grandi brand internazionali del settore della moda come Armani, Kartell e Bulgari. Per scoprire come sono state create le tre interpretazioni esclusive della nuova 500, Fiat ha pensato di realizzare un docu-film chiamato One-Shot. Lo stesso svela il “dietro le quinte” della creazione delle One-Off, le tre interpretazioni esclusive della Nuova 500. Il cortometraggio accompagna lo spettatore in un viaggio durato appena 6 mesi, con approfondimenti dietro le quinte delle squadre che hanno creato i tre capolavori senza tempo. La voce narrante del film è di Olivier François, (President Fiat Brand Global & Chief Marketing Officer FCA) il "direttore del progetto", che attraverso i vari membri del team Fiat nonché i partner, esplora tutte le aspettative e i desiderata relativi alle "One-off" di Bulgari, Kartell e Armani. La particolarità dei tre modelli esclusivi sta tutta racchiusa nella lavorazione e nella scelta dei materiali avendo come obiettivo la cura e la sostenibilità dell’ambiente.