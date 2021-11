Giunta alla sesta generazione, Opel Astra è stata sviluppata ex-nuovo, in tre anni, da un gruppo composto da 25 persone, vale la pena evidenziare che circa la metà della squadra era composta da donne. Si presenta più dinamica che mai, con linee pulite e molto emozionanti, senza inutili fronzoli e con la nuova faccia “Vizor” del Marchio. Maggiorata nelle dimensioni e con un passo più lungo rispetto al modello precedente, vanta un bagagliaio fino a 1.250 litri con i sedili abbattuti. Il salto temporale avvenuto nell’abitacolo della nuova generazione è strettamente legato alla qualità percepita. Quando ci si accomoda al volante ci si sente accolti in un ambiente modernissimo attorniati da materiali di qualità. Se si effettuano modifiche tramite schermo tattile, si può appoggiare parte del palmo della mano, così da tenere “mano ferma” ed evitare spiacevoli errori. Buona parte del merito della bella sensazione va ascritta ai sedili anteriori, certificati dagli esperti di postura di AGR, sviluppati all’interno dell’azienda. Nuova Opel Astra porta nella classe delle compatte innovazioni prima presenti su veicoli di categorie superiori, come l’ultima versione dei fari adattivi Intelli-Lux LED Pixel. La versione top-di-gamma è l’Astra ibrida plug-in, ricaricabile, che offre una potenza di sistema di 225 CV e una coppia massima di ben 360 Nm. L’interazione tra il motore termico e quello elettrico garantisce tutta la potenza necessaria. Il 1.6 quattro cilindri genera 180 CV, quello elettrico contribuisce con 110 CV. Trazione anteriore mediante cambio automatico a otto rapporti. Per la guida urbana a zero emissioni si può scegliere la modalità elettrica, in tal caso, grazie alla batteria da 12,4 kWh, si possono percorrere fino a circa 60 chilometri senza l’ausilio del motore a benzina.