Si tratta di un gioiello di design, con Opel Vizor, Pure Panel completamente digitale e tecnologie all’avanguardia, come l’ultima versione dell’illuminazione adattiva Intelli-Lux LED® Pixel. Per la prima volta, anche il modello della classe compatta di Rüsselsheim sarà elettrificato in tre diverse versioni. Opel propone la nuova Astra sia come veicolo ibrido plug-in in due livelli di potenza sia, ma questo avverrà solo a partire dal 2023, come modello Astra-e 100% elettrico a batteria. Sono disponibili versioni con motori a benzina e diesel altamente efficienti e in combinazione con cambi manuali a 6 marce e automatici a 8 marce.

«La nuova Opel Astra è unica: con essa Opel segna l’inizio di una nuova era. Questo vale per l’intera gamma di azionamenti fino al modello Astra-e 100% elettrico a batteria, nonché per le sue tecnologie all’avanguardia e il suo design grandioso. Un veicolo con cui Opel definisce nuovi standard e che ha tutte le carte in regola per diventare di nuovo un bestseller», afferma Uwe Hochgeschurtz, il nuovo CEO di Opel.

Completamente nuovi gli interni: con il Pure Panel interamente digitale spariscono tutte le spie analogiche. La nuova interfaccia uomo-macchina (Human-Machine-Interface) offre invece con il suo stile lineare e moderno un funzionamento intuitivo. Sulla nuova Astra i passeggeri possono servirsi di uno schermo touch extra largo, come se fosse il loro smartphone. I progettisti Opel hanno fatto in modo che il conducente riceva tutte le informazioni necessarie e le offerte di servizi utili, escludendo tuttavia i dati superflui per non creare un sovraccarico di funzionalità. Inoltre, le impostazioni più rilevanti, come la climatizzazione, possono essere selezionate direttamente tramite un numero ridotto di pulsanti o comandi.

Una caratteristica tipica di Opel che si ritrova anche sul nuovo modello della classe compatta è l’eccellente comfort di seduta. I sedili anteriori progettati in modo indipendente sono stati certificati AGR (Aktion Gesunder Rücken e.V.) e con la loro esemplare ergonomia si rivelano vere oasi di benessere anche per i viaggi più lunghi. Il conducente è supportato da sistemi di assistenza alla guida all’avanguardia: dal display head-up al sistema semi-automatico Intelli-Drive 2.0 che combina la funzionalità di tutte le videocamere e i sensori sul veicolo con il supporto per la connettività eHorizon, fino alla panoramica a 360° Intelli-Vision.

La nuova Astra misura 4‘374 millimetri in lunghezza e 1‘860 millimetri in larghezza. Ciò significa che è solo quattro millimetri più lunga di prima. Il passo è stato aumentato di 13 millimetri, per un totale di 2‘675 millimetri. Dal punto di vista dell’estetica, Astra ha un aspetto sportivo, senza compromettere la praticità nell’uso quotidiano: ciò è sottolineato anche dal vano bagagli della 5 porte, flessibile e con piano di carico regolabile. Con i sedili ribaltati, il modello offre uno spazio di carico per i bagagli fino a 1‘250 litri.