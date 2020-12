Opel Astra, un’auto comoda e pulita

A bordo dell’Opel Astra più potente e con la miglior dotazione in assoluto della gamma, l’Ultimate 1,4 litri alimentato a benzina che sfodera 145 CV. Un’auto famigliare, la vettura pronta all’uso per ogni evenienza, un mezzo concreto, che non si dà arie. Polivalente, ha le dimensioni giuste per muoversi senza troppi problemi nel traffico cittadino, ma non è una city car e offre spazio e comfort sufficienti per ospitare una famiglia e recitare la sua parte anche nel tempo libero e quando si tratta di andare in vacanza.

L’Astra è l’erede della Kadett, che era un’auto del popolo. Nel profondo dell’animo è rimasta tale, ma l’ultima revisione ce la restituisce bella e pulita, tecnologicamente al passo coi tempi e forse qualcosa in più. Fuori bisogna dire che non è cambiata molto, ma i lavori di aggiornamento hanno comportato interventi importanti in settori nascosti dalla carrozzeria.

I dirigenti della casa tedesca sono particolarmente fieri di essere riusciti, coi nuovi motori, ad abbattere le emissioni (a dipendenza del propulsore adottato) fino al 21% rispetto ai modelli precedenti. Alcune tecnologie moderne per la riduzione delle emissioni, come il filtro antiparticolato per motori a benzina e il catalizzatore SCR (Selective Catalytic Reduction) per motori diesel, garantiscono già adesso il rispetto della futura norma Euro 6d da parte di tutti i motori della nuova Astra, motori realizzati completamente in alluminio che dispongono di serie di una funzione Start/Stop a bassi consumi di carburante. La nostra Astra inoltre è dotata di molte altre tecnologie all’avanguardia: dalla nuova telecamera anteriore e posteriore al tachimetro digitale, fino all’ultima generazione di sistemi infotainment. A bordo non mancano il sistema per la chiamata di emergenza eCall e la possibilità della ricarica senza fili per smartphone sulla consolle centrale (in opzione).