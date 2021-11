Pratica, spaziosa e funzionale: sono le caratteristiche principali della nuova Opel Crossland, un SUV compatto all'esterno, versatile all'interno con un look casual: abbiamo provato la versione più accessoriata, la Ultimate equipaggiata con il motore tre cilindri di 1,2 litri che sviluppa 130 CV. Il Vizor della Opel Crossland offre un aspetto inconfondibile e si estende su tutta la parte anteriore del veicolo sotto il cofano: questo SUV si presenta visivamente più largo e allo stesso tempo emergono meno elementi. Al centro del Vizor spicca il celebre logo Opel Blitz. Oltre al suo nuovo look, la Crossland è ricca di alta tecnologia e comfort. Un esempio su tutti, già la versione base offre numerosi sistemi di assistenza come l'assistenza alla corsia, il riconoscimento dei segnali stradali, il cruise control intelligente e il computer di bordo sono di serie a bordo, mentre I fari a LED standard garantiscono un’ottima visibilità. Il generoso senso dello spazio e i sedili ergonomici attivi nella parte anteriore rendono la Crossland predestinata a lunghi viaggi. Il SUV convince anche con la sua elevata variabilità. Il sedile posteriore è divisibile in un rapporto di 60/40 e può essere spostato longitudinalmente fino a 150 millimetri. Di conseguenza, il volume del baule aumenta da 410 a 520 litri in un attimo, una cifra che il costruttore presenta come un record per questa classe di veicoli. Se i sedili posteriori vengono completamente ripiegati, c'è spazio anche per 1.255 litri. Tutto questo fa della Crossland una vettura ideale anche per la famiglia. L'ampia gamma di prodotti di infotainment Opel garantisce un buon intrattenimento e un’eccellente connettività. È possibile scegliere tra i sistemi definiti Multimedia Radio e Multimedia Navi Pro. La guida, oltre che agevole, è precisa e funzionale grazie al controllo adattivo della trazione IntelliGrip. Questo sistema assicura una trasmissione ottimale della potenza su vari tipi di fondi stradali: asfalto, ghiaia o in condizioni invernali con cinque modalità: Normal / On-Road, Snow, Off-Road / Mud, Sand ed ESP Off. La Opel Crossland è disponibile co varie motorizzazioni a benzina e diesel, tutti di sicuro interesse grazie all’efficienza del propulsore a tre cilindri da 1,2 e 1,5 litri e una gamma di potenza che va da 83 a 130 CV (con classi di efficienza energetica A e B).