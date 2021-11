Dobbiamo dire, per onestà verso il lettore, che pur scegliendo la modalità di guida normale (in alternativa: eco con risparmio energetico e power con maggior potenza per quando a bordo si è in tanti) e scegliendo la capacità di recupero dell’energia più performante, nel nostro test questo risultato non è mai stato raggiunto. Anzi, partendo da Lenzburg in direzione del Ticino, col computer che segnalava 320 km di autonomia, nei pressi di Lucerna, dopo aver percorso una sessantina di km, l’indicazione del computer di bordo diceva che avevamo ancora una disponibilità di 152 km. La temperatura esterna, di circa 6-7 gradi, può aver influito, lo stile di guida assolutamente no perché non abbiamo mai superato i 110 km/h.

L’autonomia massima può risultare favorita in modalità eco, quando la potenza del veicolo viene contenuta in 60 kW (82 CV) mentre la coppia è comunque pari a 190 Nm, disponibili istantaneamente. In questa situazione, occhio però al comfort, che paga dazio sottoforma di una riduzione, per esempio, delle possibilità di climatizzazione. All’opposto, la modalità di guida power porta la potenza a 100 kW (136 CV) e la coppia raggiunge un valore di 260 Nm, dimostrandosi perfetta per ottimizzare le prestazioni in presenza di un carico composto da numerose persone e dai loro bagagli. Nell’uso quotidiano, la modalità normal conferisce invece 80 kW (109 CV) di potenza e 210 Nm di coppia, perfetti per affrontare un utilizzo standard del veicolo. Un ulteriore contributo all’estensione dell’autonomia proviene dal freno motore con cui vengono esaudite specifiche logiche di ricarica della batteria di trazione. Su e-Traveller sono presenti due modalità di recupero dell’energia in frenata e decelerazione: in D simula le sensazioni di un motore endotermico automatico, mentre in B è in grado di enfatizzare tanto la decelerazione quanto il recupero di energia. Con una caricatore da 100 kW in circa mezzora è possibile ricaricare la batteria sino all’80% del suo potenziale.