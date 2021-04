La gamma Polestar 2 sarà ora disponibile in tre varianti e con un prezzo d’entrata decisamente attraente. Con due tipi di propulsori, due pacchi batteria e pacchetti di attrezzature opzionali, il fastback elettrico si potrà già ottenere ad un prezzo d’entrata di 43'900 franchi.

«Il 2021 sarà l'anno della vera crescita di Polestar 2», afferma Thomas Ingenlath,CEO del marchio del gruppo Volvo. «Abbiamo lanciato un’offerta solida che ha perfettamente dato il tono a questa vettura. Ora stiamo espandendo l'offerta con versioni aggiuntive, ognuna con il suo design unico, la qualità di fascia alta e la grande esperienza di guida».

Lanciata nella seconda metà del 2020, Polestar 2 ha vinto vari premi in tutto il mondo, l’ultimo dei quali è stato consegnato da Red Dot, che ha nominato Polestar 2 «Best of the Best» nella categoria «Product Design» per il 2021.

Polestar 2 ha ricevuto il punteggio di sicurezza Euro NCAP a 5 stelle nel marzo 2021 grazie agli innovativi sviluppi strutturali in materia di sicurezza, otto airbag e funzioni di assistenza alla sicurezza che includono assistenza nel rilevamento di veicoli, pedoni, ciclisti e bordi stradali.

Il design esterno e interno delle diverse versioni che saranno proposte ora è sostanzialmente simile, ma il cliente potrà scegliere fra tre motori. Oltre alla configurazione esistente che presenta due motori da 300 kW (408 CV) e un grande pacco batteria da 78 kWh, ci sono due varianti monomotore installate nella parte anteriore, disponibili sia con la stessa batteria a lungo raggio e un motore da 170 kW (231 CV), sia con una batteria più piccola (64 kWh) e un motore da 165 kW (224 CV). Se l’autonomia col doppio motore raggiunge i 450-480 km (ciclo WLTP), col motore singolo della stessa potenza viene portata a 515-540 km, mentre col motore singolo mosso dalla batteria più piccola si raggiungono i 420-440 km.

I pacchetti Plus e Pilot che nella versione di lancio erano compresi (costo totale: 8 mila franchi), diventano opzionali, ciò che abbassa il prezzo base anche del veicolo più potente, ora offerto a partire da 49'900 franchi (in precedenza 57'900) aumentando il potere di scelta del cliente.