Polestar 2, l’anti Tesla è pronta al debutto

ZURIGO - Elettrica al 100% e acquistabile soltanto online: come Tesla, il marchio al quale, senza gridarlo ai quattro venti, Polestar vuol far la guerra con questo suo secondo modello, il cui nome è un semplice numero, il due, proprio come il primo modello era definito uno e il prossimo in fabbricazione sarà il tre. Per ora chi volesse acquistare la Polestar 2 deve recarsi a Zurigo o Ginevra, dove potrà vederla e testarla. Oppure passare dal sito web della casa sorellastra di Volvo, dove però - limitandoci alla piattaforma elvetica - sino a pochi giorni fa mancavano ancora alcune informazioni utili.

Di Polestar ci piace la politica chiara: il prezzo è di 57’900 franchi, le possibilità di configurazione scarse. E per quel prezzo, l’auto vi offre tutto, ma proprio tutto, perché in opzione ci sono solo i colori della carrozzeria, i sedili in pelle, il gancio da traino integrato e le sospensioni regolabili.

Polestar 2 offre la trazione integrale, assicura 470 km di autonomia e per quanto attiene alla versione base - senza sedili in pelle - si professa un’auto vegana, rinunciando a qualsiasi tipo di materiale che proviene dal regno animale. Se non è una maniera di strizzare l’occhio al mercato in un momento in cui il veganismo va di moda, dite un po’ voi cos’è...

Comunque stando a quando dichiarato dai dirigenti del marchio, Polestar richiede ai suoi fornitori rigorosi standard ambientali ed etici e cerca sempre di verificare i materiali e i processi di produzione. Un esempio di come il marchio sta applicando un nuovo modo di pensare per guidare il miglioramento è l’uso di blockchain per migliorare la tracciabilità del cobalto utilizzato nei suoi motori. Il sistema assicura che venga utilizzato solo cobalto estratto in modo responsabile, limitando così l’impatto ambientale e impedendo lo sfruttamento della manodopera. Solo due fornitori di cobalto al mondo si sono dimostrati capaci di adottare questo approccio, entrambi ora partner di Polestar.

«Siamo perfettamente consapevoli che oggi non è più sufficiente parlare di motore elettrico per affermare la sostenibilità di un marchio» afferma il Ceo di Polestar Thomas Ingenlath, intervenuto in streaming alla presentazione della nuova creazione della casa.

Spaziosa, curata nei dettagli, avveniristica a livello dell’abitacolo, dichiaratamente concorrente di Tesla Model 3 che ha ispirato il suo modello di business, Polestar 2 si appoggia completamente al sistema operativo Android di Google, integrato nella vettura. Niente paura però: il sistema è aperto e i possessori di melafonini non saranno svantaggiati.