Un’auto sportiva ad alte prestazioni che non svela il proprio talento e predilige un aspetto discreto: è la nuova Porsche 911 GT3 con pacchetto Touring, fornita di serie con un cambio manuale sportivo GT a 6 marce, che per la prima volta col pacchetto Touring può essere combinato senza costi aggiuntivi anche con il PDK a 7 rapporti.

La differenza più evidente negli esterni del modello Touring è l’assenza dell’alettone posteriore fisso presente sulla 911 GT3. Uno spoiler posteriore che si estende automaticamente fornisce il carico aerodinamico necessario alle alte velocità e una maggior essenzialità. Lo scudo paraurti frontale è interamente verniciato nel colore degli esterni. L’allestimento interno disponibile in esclusiva per la GT3 con il pacchetto Touring si presenta particolarmente elegante, con estese finiture di pelle in nero. La parte anteriore del cruscotto e quella superiore laterale dei rivestimenti delle porte presentano una speciale goffratura della superficie.

La denominazione «Touring Package» nasce con una variante di allestimento della 911 Carrera RS nell’anno modello 1973. Anche a quel tempo l’attenzione era rivolta al design puristico della 911 e all’allestimento interno di tipo classico. Nel 2017, Porsche ha ripreso quest’idea e offerto per la prima volta un pacchetto Touring per la generazione precedente della 911 GT3 Typ 991. Da allora, questa versione ha attratto principalmente gli amanti delle auto sportive di alta classe.