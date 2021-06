Una Porsche Cayenne sportiva al top di gamma, capace di sfoderare prestazioni corsaiole e nel contempo ottimizzata per avere un’idoneità elevata all’uso quotidiano: è la nuova Cayenne Turbo GT. Il motore biturbo V8 da quattro litri con potenza di 471 kW (640 CV) è la base per caratteristiche di marcia eccellenti.

Il nuovo modello ha una potenza aumentata di 90 CV rispetto alla Cayenne Turbo Coupé e una coppia di 850 Nm (80 Nm in più) che riducono lo sprint standard da 0 a 100 km/h a 3,3 secondi (0,6 s in meno), con la velocità massima che passa a 300 km/h (14 km/h in più).

La Cayenne Turbo GT, che è più sportiva anche dal punto di vista estetico, è fornita solo come Coupé a quattro posti e di serie con tutti i sistemi autotelaio disponibili e pneumatici ad alte prestazioni. Propulsione e telaio sono tarati in modo indipendente. Il risultato è un concept con eccellenti caratteristiche per la guida su circuito.

Il collaudatore Porsche Lars Kern ne ha fornito la prova, percorrendo i 20,832 km dell’Anello Nord del Nürburgring con la Cayenne Turbo GT in 7 minuti e 38,9 secondi, stabilendo un nuovo record ufficiale tra i SUV.

Rispetto alla Cayenne Turbo Coupé, la carrozzeria della Turbo GT è fino a 17 millimetri più bassa. La stabilizzazione attiva antirollio Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC) funziona ora con un software di regolazione orientato alle prestazioni. Il risultato è una stabilità al rollio ancora più elevata, una migliore connessione alla strada e una reazione in fase di sterzata più precisa a velocità più elevate in curva.

Il motore biturbo della Cayenne Turbo GT è in questo momento il propulsore a otto cilindri più potente di Porsche. All’interno del motore, il V8 della Turbo GT si differenzia dalla Turbo Coupé in elementi base come l’albero motore, la biella, i pistoni, l’azionamento della catena di distribuzione e gli ammortizzatori delle vibrazioni torsionali. Anche il cambio Tiptronic S a otto rapporti con tempi d’innesto accorciati e il Porsche Traction Management (PTM) sono stati adattati. Quest’ultimo dispone qui di un sistema di raffreddamento ad acqua aggiuntivo per il ripartitore di coppia. L’impianto di scarico sportivo di serie con terminali in posizione centrale è realizzato su misura per la Cayenne Turbo GT.

La Cayenne Turbo GT si presenta con un’indole sportiva e un design. Uno scudo paraurti frontale specifico GT con labbro dello spoiler marcato e prese di raffreddamento laterali allargate caratterizzano l’originale vista frontale. Il profilo del tetto in carbonio e i passaruota allargati neri, insieme ai cerchi GT Design da 22 pollici in colore neodimio, dominano la vista laterale. Elementi specifici per la versione GT sono i sideplate in carbonio poggiati longitudinalmente sullo spoiler tetto e il labbro dello spoiler posteriore, che si estende in modo adattivo ed è di 25 millimetri più grande rispetto al modello Turbo. Esso aumenta la pressione di contatto alla massima velocità fino a 40 chilogrammi. La vista posteriore è completata da una pronunciata mascherina del diffusore in carbonio.

Il carattere sportivo della Cayenne Turbo GT è sottolineato dall’allestimento di serie di alta qualità con ancor più elementi interni in Alcantara. I sedili anteriori sportivi a otto posizioni e i sedili posteriori sportivi a due posti sono di serie e specifici per la versione GT. Con la Turbo GT, la prossima generazione del Porsche Communication Management (PCM) fa il suo debutto sulla Cayenne con prestazioni migliorate, nuova interfaccia utente e nuova logica di comando. La Cayenne Turbo GT è ordinabile immediatamente e sarà disponibile presso i concessionari svizzeri alla fine di settembre 2021. I prezzi partono da 240.900 franchi.

