Presto sarà svelata la nuova Seat Leon

La nuova Seat Leon è pronta al debutto. L’ultima nata del marchio presenta una forte evoluzione del design, pur restando fedele allo spirito delle precedenti generazioni di Leon. La filosofia alla base del design del nuovo modello è perfettamente coerente con i valori del marchio Seat. La nuova Leon ha dimensioni maggiorate, un aspetto più marcato, le linee più fluide e un posteriore più scolpito rispetto all’edizione precedente.

“La nuova Seat Leon è stata disegnata dal nostro team seguendo i canoni del coraggio e della semplicità, ed è stata eseguita con forza e determinazione. Semplicità perché in SEAT crediamo fermamente che, spesso, poche linee bastino per esprimere le cose. Determinazione e forza perché si tratta di alcuni degli attributi che rendono le nostre auto seducenti al primo sguardo, in modo riconoscibile”, ha affermato Alejandro Mesonero-Romanos, direttore Design della casa spagnola.

Il carattere del posteriore della nuova Seat Leon è enfatizzato da un’illuminazione a LED coast-to-coast, mentre il bagagliaio è disegnato per mantenere la personalità dinamica dell’auto. Sia il sistema di illuminazione, sia lo spoiler, creano linee che generano una sensazione di velocità, anche a vettura ferma.

La nuova Leon è stata disegnata e sviluppata e verrà prodotta presso lo stabilimento Seat di Martorell, in Spagna.

Secondo le anticipazioni della casa sarà il modello più sicuro e più connesso del marchio e beneficerà di propulsori elettrificati.