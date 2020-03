Un nuovo re leone

Definita «King of Leons», la nuova Cupra sarà disponibile anche in versione ibrida ricaricabile e ad alte prestazioni. La Leon, la prima con il marchio delle due C incrociate, è stata una delle protagoniste del grande show organizzato a Martorell davanti a centinaia di ospiti venuti da ogni parte del mondo. È stata sviluppata con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento di questo segmento.Disponibile in due versioni, 5 porte e Sportstourer, la Cupra Leon è stata progettata per essere ancora più attraente, permettendo agli appassionati di questo marchio di scegliere il veicolo che meglio si adatta al loro stile di vita, senza compromettere le prestazioni, il comfort e la praticità.

Offrendo un valore di sicuro interesse in un segmento molto competitivo, la Leon propone un alto livello di equipaggiamento di serie, tra cui una striscia di fanali posteriori a LED, sospensioni sportive, accesso senza chiave e illuminazione ambientale speciale, per citarne solo alcuni.

Questa nuova integrazione dell’icona ad alte prestazioni vuole ulteriormente il marchio Cupra. I dirigenti della casa spagnola ne sono convinti: Leon offre un’esperienza di guida eccezionale grazie ai suoi vari motori di alto livello, alle tecnologie dinamiche dei telai e a un elegante mix di sportività e raffinatezza sia negli esterni che negli interni. A ciò si aggiunge un’elevata connessione e l’integrazione di alcuni dei più avanzati sistemi di assistenza alla guida. La gamma dei motori comprende unità a benzina TSI da 2,0 litri da 245, 300 e 310 CV (esclusivamente con trazione integrale sulla Sportstourer).