Promossi i nuovi sistemi di propulsione

Una guida per l’aiuto nella scelta dell’auto ecologica: la pubblica ogni anno L’Ecomobilista che quest’anno assegna il primo posto tra le auto elettriche alla Hyundai Ioniq, alla BMW i3 e alla Mitsubishi i-MiEV. Queste auto sono molto efficienti dal punto di vista energetico, sono silenziose e le loro batterie sono fatte in modo tale che la loro produzione non provochi danni ambientali eccessivi. Al quarto posto sono presenti 12 modelli, tra cui la nuova Seat Mii elettrica e la Skoda Citigo-e iV, JAC e-S2 e Mini Cooper SE.

Per quanto concerne i modelli di autovetture con motore a combustione, i sette risultati migliori vengono fatti registrare da motori alimentati a gas naturale. I marchi Volkswagen e Seat in particolare, sono leader in questo settore. Il gas naturale ha meno esternalità negative rispetto a benzina e diesel. Inoltre, nelle stazioni di servizio svizzere viene aggiunto al gas naturale il 20% di biogas proveniente da rifiuti organici. Questa miscela risulta praticamente neutra in termini di CO2. Le posizioni dall’8° al 10° posto sono occupate da modelli a trazione ibrida (Toyota Prius e Corolla) o Mild Hybrid (Mazda 2). I modelli a benzina pura o diesel non sono più tra i migliori.

Il massimo riconoscimento con cinque stelle può ora essere ottenuto solo da modelli che non emettono più di 115 g CO2/km e che quindi soddisfano il valore obiettivo di 95 g convertito nello standard WLTP (Worldwide harmonized light vehicles test procedure).