«Prophecy», l’avveniristica concept car di Hyundai

All’insegna del motto «il progresso reale è nell’aria», Hyundai ha svelato oggi la nuova concept car EV «Prophecy» che si ispira alla nuova visione della marca denominata «Progresso per l’umanità». Il concetto visionario esprime chiaramente la più recente filosofia di design di Hyundai, Sensuous sportiness, ampliando l’esempio che esplicita un’era presentato lo scorso anno con il prototipo EV «45», il quale ha eliminato la complessità a favore di linee pulite e strutture minimaliste.

«Prophecy» segue tale approccio con una silhouette iconica dalle proporzioni perfette che si ispira a un design aerodinamico.

«Abbiamo dato vita all’ennesima icona che stabilisce un nuovo standard per il segmento EV, oltre a spingere la visione di design di Hyundai verso orizzonti ancora più ampi» ha dichiarato SangYup Lee, Head of Hyundai Global Design Center. «Una parte di questa estensione è ciò che chiamiamo Futurismo ottimista, un concetto di design a cui «Prophecy» dà forma. L’obiettivo del futurismo ottimista è creare un collegamento emotivo tra persone e automobili».

A bordo di «Prophecy» appaiono evidenti i vantaggi dell’utilizzo della cabina allungata di una piattaforma EV. Anziché un abitacolo automobilistico convenzionale, uno spazio lifestyle raffinato e confortevole accoglie con calore i passeggeri.

«Prophecy» impiega anche la tecnologia di guida autonoma. Al posto del volante, i joystick offrono un’esperienza di guida completamente nuova ma rassicurante, familiare e intuitiva. Con due joystick che possono ruotare a destra e a sinistra, uno nella console centrale e l’altro sul pannello interno della portiera, i conducenti sono in grado di controllare il veicolo da una posizione confortevole. Inoltre i conducenti hanno accesso a un’ampia varietà di funzioni, che possono essere selezionate tramite i pulsanti integrati nei joystick.

Le modifiche al design, consentite dall’uso dei joystick, offrono una maggiore visuale ai passeggeri. In modalità Relax, i passeggeri hanno praticamente zero ostacoli alla vista. In una posizione comodamente reclinata, tutto ciò che i passeggeri vedono è il display orizzontale da montante a montante e la plancia a forma di ala. In questa modalità la plancia ruota rendendo più spazioso l’abitacolo e consentendo una posizione di seduta da cui i passeggeri possono godere dei contenuti visualizzati sul display.