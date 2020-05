Un buon compromesso tra un’elettrica pura e un’auto a benzina: stiamo parlando della Audi Q5 55 TFSI e quattro, ma non lasciatevi scoraggiare da una sigla lunghissima e un po’ ermetica. Abbiamo semplicemente a che fare con una vettura ibrida plug-in che si rifà al modello di successo Q5 della casa tedesca ossia con la trazione sulle quattro ruote che in questo caso è una trazione intelligente, perché per risparmiare energia c’è un congegno elettronico capace di distribuire la trazione stessa a dipendenza delle necessità.

In questo modello il sistema di propulsione si compone di un motore 2.0 TFSI a quattro cilindri dotato di turbocompressore con una potenza di 252 CV e 370 Nm di coppia, nonché di un motore elettrico a supporto che permette il raggiungimento di una potenza complessiva di 367 CV e 500 Nm, con un consumo di carburante nel ciclo combinato testato in 2,4–2,1 litri per 100 km di percorrenza ed emissioni di CO2 nel ciclo combinato contenute tra 46 e 53 g/km.

Al nostro lettore interesserà anche sapere che nella modalità di guida totalmente elettrica l’Audi Q5 55 TFSI e quattro è in grado di percorrere una quarantina di chilometri, con una velocità massima limitata a 135 km/h.

È però evidente che un’auto di grosse dimensioni come la Q5 è poco adatta all’uso quotidiano nella sola modalità elettrica, che risulterà dunque solo un buon supporto per consentire un risparmio di carburante.

Al primo sguardo è difficile riconoscere una differenza tra una normale Q5 e questa versione ibrida, che può essere identificabile per la sigla e per la presenza nella carrozzeria di un secondo bocchettone per il rifornimento, sul lato posteriore sinistro, mentre dall’altra parte è posizionato quello per la benzina.

Anche nell’abitacolo non ci sono praticamente differenze, salvo un tasto EV che permette di impostare tre modalità di sfruttare l’apporto della batteria. È possibile chiedere all’auto di funzionare in modalità totalmente elettrica, di preservare la carica (utilissimo: per esempio quando si è in autostrada e si sa che poi si arriverà in città), oppure ancora di affidare la scelta del funzionamento ad una centralina che si occuperà di variare i contributi dei due motori, ottimizzando i consumi.

A livello di spazi va detto che il posizionamento delle batterie ha comportato qualche sacrificio (465 litri di carico utile nel baule a fronte di 550 nella versione “normale”) ma comunque la superficie utile a disposizione degli occupanti non pregiudica la qualità dell’abitacolo, realizzato con materiali di pregio e raffinatezza.