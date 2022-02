La nuova Nissan Qashqai con tecnologia mild hybrid si fa notare per il suo design innovativo e dinamico, per l’illuminazione a LED e le più moderne tecnologie, sia nell’ambito dell’assistenza alla guida, che aumenta così la sicurezza di marcia, sia nell’infotainment. Rispetto alla versione precedente cresce di pochi centimetri e ora la Qashqai è lunga 4,42 m, larga 1,84 m e alta 1,61 metri. Grazie a un passo di 2,66 metri migliora l’abitabilità: quattro i posti comodi, mentre un quinto è discretamente confortevole, considerato che il centro del divano posteriore è un po' meno morbido. I sedili anteriori sono ampi e avvolgenti, nonché dotati, nell’allestimento che abbiamo avuto in prova (Tekna, uno dei meglio accessoriati) di riscaldamento, comandi elettrici, funzione massaggio per la schiena e rivestimento in pelle nera.

Abbiamo provato la versione con motore a benzina 1.3 DIG-T MHEV da 158 CV con trazione anteriore e cambio automatico Xtronic. Il sistema mild hybrid si basa su una batteria da 12 volt che recupera energia in frenata e in decelerazione e fornisce una spinta aggiuntiva di 6 Nm tra i 20 e i 110 km/h per 20 secondi. La guida risulta quindi vivace anche grazie ai 270 Nm di coppia disponibile già a bassi giri. La nuova Nissan Qashqai offre la possibilità di scegliere tra tre diverse modalità di guida: Standard, Eco e Sport. Nella nostra prova, nella quale abbiamo usato spesso la modalità Sport, abbiamo registrato una media di consumi pari a 7,5 litri ogni 100 chilometri su percorso misto. Raggiungere la media di 6,7 l/100 km indicata dal costruttore non appare una missione impossibile ma richiede molta attenzione a come si pigia il piede sull’acceleratore. Ad ogni modo di questa vettura si apprezza molto la dinamica di guida, sicura e confortevole allo stesso tempo. Lo sterzo in particolare appare diretto e in modalità Sport presenta la giusta taratura. Mentre il cambio a variazione continua si mostra fluido nei passaggi di marcia. Tra le utili funzioni inglobate nello schermo touchscreen ricordiamo ad esempio il sistema di navigazione che con un’apposita funzione è in grado di prevedere determinate situazioni ed eventi come curve, incroci e uscite autostradali e adattare di conseguenza la velocità della vettura. Per evitare spiacevoli sorprese con i radar, ill sistema è pure in grado di adattare la velocità che avete impostato in base ai segnali stradali.