Leggera, compatta, agile, minimalista e anche confortevole: la serie delle nuove Renault Alpine A110, il modello lanciato nel 2017 cresce sull’onda di un successo che dura da tre anni e conferma quelle sono state definite le sue caratteristiche “giocose”. Abbiamo provato la versione A110 S, più sportiva e grintosa rispetto ai modelli precedenti: oltre ad avere 292 CV, 40 in più delle edizioni precedenti (con un rapporto peso-potenza di 3,8 kg/CV e un’accelerazione da 0 a 100 km/h di soli 4,4 secondi, vale a dire una prestazione da supercar), la piccola coupé a due posti e a trazione posteriore, ha un assetto che è stato rivisto. Più stabile a velocità elevate si dimostra subito molto precisa alla guida. Questa versione arriva dopo il lancio dei primi 1955 modelli (subito esauriti) prodotti nello stabilimento di Dieppe, in Normandia, le A110, A110 Pure e Légende. Le sensazioni che avevamo provato in pista nel 2017 a Aix-en-Provence sono state ampiamente confermate: seducente e leggera anche Alpine A110 S è fedele allo spirito della celebre berlinetta (che vinse il rally di Monte Carlo nel 1971 e il mondiale costruttori nel 1973). Rispetto ai modelli classici, la A110 S è ancora più grintosa: la maggiore potenza si percepisce nelle varie situazioni, mentre l’assetto è più adeguato per chi desidera destreggiarsi in un circuito. Infatti, l’obiettivo principale quando è stata concepita la A110 era di realizzare una vettura in grado di offrire piacevoli sensazioni di guida indipendentemente dalla velocità. Il “divertimento” è assicurato rispettando i limiti di velocità. L’A110 S è forse più esigente e richiede una maggiore attenzione quando si vuole sfruttare al massimo le sue particolarità. Grazie alle sospensioni a doppia triangolo, al baricentro basso e alla ripartizione del peso, la tenuta di strada è eccezionale per una vettura a trazione posteriore. Più la curva è stretta, più gli pneumatici sono spinti perpendicolarmente al suolo con un aumento dell’aderenza. Equilibrata come la Pure e la Légende, l’A110 S dimostra di avere un carattere più deciso e assicura un’esperienza di guida più intensa. Rispetto ai modelli classici si differenzia, al primo colpo d’occhio dal colore grigio tuono (gris tonnerre) e il tetto in fibra di carbonio. È stata leggermente abbassata (4 mm) per assicurare una maggiore stabilità a velocità elevata. Come le altre dispone di tre modalità di guida: normale, sport e track. La frenata è rapida grazie ai freni Brembo di 320 mm. Il motore turbo è reattive e la cambiate veloce, il tutto con un piacevole sound dello scarico centrale. Nonostante il carattere spiccatamente sportivo, la A110 S, si dimostra anche sorprendentemente confortevole, adatta quindi anche ai viaggi medio-lunghi.