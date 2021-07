Ad ogni stagione un abito nuovo, o meglio, un colore diverso: il programma Color edition, iniziato con il giallo girasole, consolida la presenza della Renault Alpine A110 tra le sportive compatte ad alte prestazioni. Così la serie delle nuove Renault Alpine A110, il modello lanciato nel 2017, si rafforza e cresce sull’onda di un successo e di una storia che ogni casa automobilistica vorrebbe avere. Dopo aver provato le versioni Pure, Légende e la più potente A110S, eccoci al volante della Color edition: ha la stessa potenza della A110S (292 CV, 40 in più delle edizioni precedenti) e un’accelerazione da 0 a 100 km/h di soli 4,4 secondi (una prestazione da supercar). La piccola coupé a due posti è ancora più stabile a velocità elevate. Anche l’Alpine Color edition fedele allo spirito della celebre berlinetta (che vinse il rally di Monte Carlo nel 1971 e il mondiale costruttori nel 1973) assicura un’ottima tenuta di strada per una vettura a trazione posteriore, un obiettivo raggiunto grazie al baricentro basso e alla ripartizione del peso, oltre che alle sospensioni a doppio triangolo. Più la curva è stretta, più gli pneumatici sono spinti perpendicolarmente al suolo con un conseguente aumento dell’aderenza: non per niente è stata subito definita dal costruttore ”giocosa” perché assicura un piacere di guida anche a velocità non elevate (il suo terreno ideale rimane sempre quello dei passi alpini). Come detto l'A110 Color edition si basa sull'A110S ed è stata rivisitata con un colore emblematico della storia dell’Alpine: il “Jaune Tournesol”, un colore molto popolare negli anni Sessanta e Settanta. Presentando una finitura solida e non metallica, il colore girasole contrasta con i dettagli scuri come loghi, monogrammi e cerchi in lega. Il tetto in fibra di carbonio è disponibile come opzione per enfatizzare ulteriormente il contrasto tra il colore vivace e gli elementi stilistici neri. Ancora più curato è l’abitacolo con cuciture grigie e un anello centrale giallo sul volante. Come l'A110S, l'A110 Color edition propone una tappezzeria sportiva di alta gamma. Insomma, la nuova Alpine cambia d’abito ma il DNA è sempre lo stesso.